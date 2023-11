A diretora-geral da Saúde (DGS) disse, esta sexta-feira, ver com “algum cuidado” a situação do aumento das infeções respiratórias e o aparecimento de surtos de pneumonia em crianças na China, admitindo tomar medidas caso seja necessário.

Nós, em saúde pública, estamos sempre em modo de preparação e, portanto, estamos a ver com algum cuidado esta situação e a acompanhar, e, se for necessário, a implementação de medidas que sejam medidas do foro de saúde pública”, afirmou Rita Sá Machado aos jornalistas, em Pombal (Leiria), à margem da apresentação do Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde.