“O Lobo de Wall Street”, realizado por Martin Scorsese, um dos mais conceituados magos da Sétima Arte, marcou o ano 2013 em foi lançado, com os espectadores colados à tela para seguir o protagonista, Leonardo DiCaprio. Mas uma das cenas mais conhecidas do filme é aquela em que DiCaprio destrói um Lamborghini Countach, embatendo em tudo o que encontrava pela frente, deixando o superdesportivo italiano de 1989 pronto a ir para o lixo. Só que não foi e felizmente, porque este fim-de-semana alguém o licitou pela módica quantia de 1,35 milhões de dólares. Apesar de parecer o chapéu de um pobre, como se diz na gíria.

Esta obra de Scorsese destacou-se pelo brilhantismo, mas igualmente pelo calão, uma vez que estabeleceu mais um recorde digno do Guinness World of Records, com uma média de 2,81 palavrões por minuto, com destaque para 506 sonoros “fuck”. E até é possível que alguns destes “fuck” fossem relativos ao estado em que ficou o Countach, depois de derrubar uns postes, sinais e caixas de correio, mas sobretudo por embater noutros veículos. Veja o vídeo para perceber como tudo aconteceu.

O Countach de 1989 ainda revela as marcas das filmagens para o filme de 2013 6 fotos

O Countach desapareceu depois das filmagens e o volume das reparações era tal que não houve muitos interessados em saber onde estaria um dos mais emblemáticos Lamborghini da história da marca. Curiosamente, o carro de DiCaprio reapareceu agora, no mesmo estado lastimável em que foi visto pela última vez, bem a tempo de ser leiloado no passado fim-de-semana no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, durante o derradeiro Grande Prémio de F1 da época.

A Bonhams tratou do leilão e estimou para o muito usado Lamborghini um valor entre 1,5 e 2 milhões de dólares. E estas previsões tinham alguma razão de ser, uma vez que, além do Countach acidentado, o comprador levava ainda consigo a cadeira do realizador e uma plaqueta, ambas assinadas por Martin Scorsese, além de blusões, DVD do filme e, claro está, um documento a certificar a autenticidade do veículo. Que regressará à sua forma original por um preço que não ultrapassará 10% (ou até 5%) do valor da adjudicação.