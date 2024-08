Miúdo de 5 anos aos piões e a 312 km/h ao volante do Lamborghini Revuelto

Filho de um antigo piloto de motos turco, Zyan Sofuoglu é uma criança com apenas 5 anos que, em condições normais, estaria ainda a aprender a andar de bicicleta. Mas Zyan é diferente e, sem que saibamos que tal se entende com veículos a pedal, o certo é que está particularmente à vontade ao volante de um dos superdesportivos mais cobiçados do momento, o Lamborghini Revuelto com 1015 cv.

Zyan Sofuoglu é um miúdo que já conhecemos há quase dois anos e cujo pai, em vez de lhe oferecer jogos da Lego, lhe empresta os seus brinquedos, o que permite ao petiz brincar com supercarros como se fossem aviões de papel. A primeira vez que aqui falámos do pequeno Zyan foi no início de 2023, quando tinha cumprido apenas 3 anos, o que não o impediu de surgir em vídeo aos comandos de karts, quads, motos pesadas e enormes como a Honda Gold Wing 1800, além de um Ferrari SF90 com que manobra lá em casa e estaciona na perfeição, apesar de estar longe dos pedais e só ver o que se passa à sua frente através de um ecrã de jogos.

Poucos meses depois, o simpático Zyan voltou a ser notícia ao revelar já um maior à vontade com o SF90, realizando piões com um controlo sobre os 1001 cv do modelo italiano nada vulgar, até mesmo face a condutores muito mais velhos (e com carta). No mais recente vídeo agora publicado, a estrela continua a ser Zyan, visivelmente mais crescido e mais alto, fruto dos seus 5 anos, com a escolha como brinquedo de eleição a recair no Lamborghini Revuelto, modelo com mecânica PHEV que garante 1015 cv ao recorrer a quatro motores, sendo o principal um V12 atmosférico a combustão.

Além de conduzir o Revuelto, impressiona ainda que a criança turca tenha atingido 312 km/h aos comandos de um superdesportivo em que mal consegue ver o que se passa à sua frente, ou chegar com os pés aos pedais, apesar de recorrer a uma cadeira de bebé como redutor para o banco do Revuelto. Ao que parece, esta velocidade destinava-se a estabelecer o recorde para condutores de… 5 anos.