Esta terça-feira os fundos portugueses vão estar em análise no contra-corrente. O livro “As Causas do Atraso Português”, escrito por Nuno Palma, um historiador económico português radicado no Reino Unido, onde é professor catedrático, acaba de chegar às livrarias. O João Miguel Tavares diz que se trata de uma máquina de triturar mitos e hoje queremos saber se isso é mesmo verdade. Ou seja, vamos recordar Antero de Quental e a sua conferência de há 150 anos que lançou uma discussão que ainda não acabou, até porque Portugal continua a ficar para trás, mesmo quando parece andar para a frente. A questão que fica: Porque será que somos mais pobres do que os nossos parceiros europeus?

