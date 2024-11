O dia de ontem devia ter sido o culminar de uma semana de protestos convocados pelo candidato da oposição às recentes eleições presidenciais, Venâncio Mondlane; o culminar daqueles que designou como “sete dias de libertação de Moçambique do colono preto”.

As ruas de Maputo encheram-se de manifestantes, que tentaram aproximar-se do Palácio presidencial mas foram violentamente reprimidas. Há um número indeterminado de mortos e centenas de feridos, a cidade anoiteceu por entre colunas de fumo negro de pneus a arder.

No Contra-Corrente de hoje vamos querer perceber como é que Moçambique chegou a este estado de pré-insurreição, a este grau de violência que não se sabe se terminará com uma mudança de regime, se com um banho de sangue de ainda maior dimensão do que o dos últimos dias.

