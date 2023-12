A gestão da sala de consumo vigiado no Porto foi adjudicada ao consórcio liderado pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) pelo período de 24 meses, revelou o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Em resposta à agência Lusa, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências esclareceu que no concurso público, lançado em 11 agosto, foi recebida “uma única candidatura, designada Programa de Consumo Vigiado — Um Porto Seguro, da responsabilidade de um consórcio de entidades promotoras, liderado pela Agência Piaget para o Desenvolvimento”.

O consórcio Um Porto Seguro foi responsável pela gestão da sala de consumo vigiado do Porto por um período experimental de um ano.

Segundo o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o processo de seleção e avaliação da candidatura iniciou-se a 15 de setembro e a homologação ao consórcio ocorreu a 3 de novembro.

O contrato foi assinado a 13 de novembro, tendo a gestão da sala de consumo sido adjudicada por dois anos. Ao consórcio foi também atribuído um financiamento de 460 mil euros.

Com a atribuição da gestão ao consórcio, o programa de consumo vigiado deixa de ser um projeto-piloto e passa a ser uma resposta financiada pelo Ministério da Saúde, através do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

Instalada na Viela dos Mortos, a sala de consumo amovível começou a funcionar em 24 de agosto de 2022, cerca de dois anos depois da aprovação do Programa de Consumo Vigiado, resultante da cooperação entre o município, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o Instituto de Segurança Social e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Até maio, foram admitidos 1.665 utilizadores e realizados 38.148 consumos, mais de metade (58%) por via fumada, de acordo com os dados partilhados no último relatório do Programa de Consumo Vigiado do Porto.

O espaço foi usado mais do que uma vez por 72% dos consumidores que, segundo dados demográficos recolhidos pela equipa técnica, são maioritariamente homens (85%).

Com capacidade máxima para 15 utentes em simultâneo, a sala de consumo assistido do Porto funciona das 10h00 às 20h00, sete dias por semana.