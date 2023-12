A Câmara da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, vai investir 2,7 milhões de euros na construção do um edifício para habitação social, com 32 apartamentos, no âmbito da Estratégia Local de Habituação, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Segundo a Câmara, o empreendimento será edificado na zona oriental da cidade, no bairro da Mariadeira, e vai contemplar 26 fogos em regime de arrendamento apoiado e outras seis unidades para situações de emergência social.

O projeto, inserido no programa público 1.º Direito, que apoia o acesso à habitação para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada, será financiado por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), acrescentou.

O edifício vai ser construído num terreno de 3.600 metros quadrados que a Câmara poveira adquiriu, por 500 mil euros, à instituição de solidariedade social ‘A Beneficiente’, e que estava desocupado há algumas décadas depois da intervenção do Programa Especial de Realojamento (PER), que erradicou várias barracas que tinha sido lá construídas.

A edificação do complexo habitacional terá um custo de 2,7 milhões de euros, estando previsto que o projeto e o lançamento do concurso aconteçam já em 2024, para que a empreitada esteja concluída em 2026.

A Câmara da Póvoa de Varzim aponta que esta iniciativa “dá continuidade à política de implementação da Estratégia Local de Habitação, no que concerne ao agrupamento num único empreendimento de unidades habitacionais que promovam a coesão do tecido social do concelho”.