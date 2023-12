Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Paredes destruídas, caixas de cartão rasgadas, pedras partidas, manequins com membros a menos e pó espalhado por toda a parte. A nova campanha da Zara representava um autêntico cenário de guerra, para mostrar uma peça alegadamente inspirada na “alfaiataria masculina dos séculos passados”. E não demorou muito para que os cidadãos pró-Palestina a comparassem com a que está a acontecer no Médio Oriente e exigissem um “boicote”.

Após a hashtag “BoycottZara” ter ficado viral nas redes sociais e de a marca espanhola, a mais conhecida do grupo Inditex, ter sido “obrigada” a retirar a campanhaTheJacket, divulgada a 7 de dezembro, do seu website, esta veio lamentar “o mal-entendido” que levou os utilizadores a pensar que estava a tentar recriar Gaza.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.