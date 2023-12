A primeira cerimónia de sempre do Guia Michelin em Portugal está cada vez mais perto e os detalhes e novidades sobre a mesma começam a ser conhecidos. Com data marcada para 27 de fevereiro de 2024 no hotel NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, esta será a primeira vez que Portugal apresenta a sua própria seleção de estrelas separada de Espanha.

Entre algumas das novidades conhecidas esta quarta-feira num encontro de imprensa no Myriad by SANA Hotel, no Parque das Nações, em Lisboa, está a personalidade portuguesa que vai apresentar esta primeira gala. Nuno Ferreira, representante do Guia Michelin em Portugal, anunciou que será a apresentadora e atriz Catarina Furtado quem vai subir ao palco do auditório do Palácio de Congressos do Algarve, onde os chefs selecionados pelo Guia serão reconhecidos.

Com capacidade para 1600 pessoas, este espaço do NAU Salgados Palace vai receber cerca de 500 pessoas. A cerimónia conta ainda com o jantar, coordenado pelo austríaco Dieter Koschina, chef do Vila Joya, e por Rui Silvestre, à frente do Vistas Rui Silvestre, e com um showcooking. Todos os momentos serão transmitidos por streaming em direto através da página do Guia Michelin e do canal de YouTube.

À semelhança das edições em solo espanhol, o evento deverá contar com segmentos de entretenimento, ainda a confirmar, estando também em aberto a presença de personalidades estrangeiras do mundo da restauração.

O número de inspetores continua sem ser revelado, mas o responsável pelo Guia em Portugal detalha que da equipa internacional fazem parte elementos de mais de 15 nacionalidades, que circulam pelo mundo todo e que, anualmente, fazem uma média de 300 refeições, entre almoços e jantares, para avaliar os restaurantes.

Em 2023, cinco restaurantes portugueses foram distinguidos com novas estrelas Michelin: o Encanto (José Avillez) — o primeiro vegetariano da Península Ibérica incluído no Guia —, o Kabuki Lisboa (Paulo Alves) e o Kanazawa (Paulo Morais), em Lisboa; o Euskalduna Studio (Vasco Coelho Santos) e o Le Monument (Julien Montbabut) no Porto. Houve também um novo restaurante com uma estrela verde, o Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros, Viseu.