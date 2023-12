Longe vão os tempos em que a continuidade de Neemias Queta na NBA era ainda uma dúvida. O jogador português não só ficou nos Estados Unidos como trocou os Sacramento Kings pelos Boston Celtics, estando agora numa das melhores equipas da liga e somando as melhores exibições desde que chegou ao patamar mais alto do basquetebol internacional.

Neemias carimbou recentemente os primeiros dois duplos-duplos na NBA, contra os Golden State Warriors e os LA Clippers, e estreou-se no tradicional Dia de Natal numa vitória contra os Lakers. Os Celtics são atualmente a melhor equipa da fase regular, com 23 vitórias e seis derrotas e ainda invictos em casa, e o jogador português garante que o grupo está plenamente concentrado no objetivo de chegar aos playoffs.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Vamos para cada jogo para ganhar. Não interessa se é em casa ou fora, não importa se já ganhámos 20 seguidos, se perdemos 7 ou 10 consecutivos ou o que quer se seja. Vamos para cada jogo prontos para vencer e sabemos que como somos a equipa com melhor registo temos sempre um alvo nas costas e todos os adversários vêm sempre defrontar-nos com um bocadinho de força extra. Estamos um pouco mais alerta porque todos os jogos importam e queremos ganhar o máximo possível”, explicou numa entrevista ao jornal A Bola.

O jogador natural do Barreiro deixou Sacramento e mudou-se para Boston durante o verão e não esconde que a cidade carrega o peso da história dos 17 campeonatos conquistados pelos Celtics. “Acho que Boston existe uma cultura que é bastante conhecida à volta do mundo. Têm um historial de vitórias enorme, praticamente desde o início da NBA que têm estado em todas as discussões do título e a ganhar jogos. São sempre um dos clubes que vence mais jogos na liga e isso é uma coisa que pesa um bocado na nossa camisola, pesa nos jogadores. Mas ao mesmo tempo também é motivo de orgulho e benefício, porque na cidade há muita gente que nos apoia e dá força todos os dias”, atirou.

Os Boston Celtics (23-6 | 79.3%) estão 8-1 (88.9%) quando Neemias Queta joga! A amostra é cada vez maior do contributo do português! pic.twitter.com/eNp5CGojww — NBA Portugal (@nbaportugalcom) December 26, 2023

A ideia de que os Boston Celtics poderão voltar a tornar-se campeões no final da temporada começa a ser uma realidade e Neemias Queta não esconde que é esse “o sonho”. “O objetivo é ir caminhando, sabendo que não se pode saltar degraus porque é uma época longa e temos de ir dia a dia. Pensar no futuro não nos ajuda em nada, temos de continuar a trabalhar diariamente porque só assim é que se chega lá”, disse o português, que já sabe que provavelmente não poderá ser utilizado nos playoffs por ter um contrato two-way, ou seja, por estar também à disposição da equipa dos Celtics que atua na G League.

Por fim, Neemias sublinhou o apoio que tem recebido da alargada comunidade portuguesa em Boston. “É tudo diferente. Quer em termos meteorológicos, como de distância de casa… Gosto da cidade, as pessoas têm sido acolhedoras e têm dado muito apoio dentro de fora de campo. A comunidade portuguesa tem estado sempre ao meu lado em Boston. Acho que estou bem servido e em boas mãos”, terminou.