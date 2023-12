Os trabalhadores da Accenture estão esta terça-feira em greve, voltando a parar no dia 2 de janeiro, para exigir aumentos salariais mínimos de 200 euros, entre outras reivindicações.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) disse que os trabalhadores reclamam o aumento dos salários em 15%, com um mínimo de 200 euros, bem como o aumento do subsídio de alimentação para 12 euros.

O CESP reivindica ainda a “redução do horário semanal para as 35 horas para todos, sem perda de salário” e que os trabalhadores tenham “o direito a dispensa ao trabalho no dia 25 de dezembro ou 1 de janeiro”.

Segundo o comunicado, o “processo de marcação de férias tem de ter critérios claros”, apelando a “melhores mecanismos de comunicação com os Recursos Humanos da empresa”.

O sindicato exigiu ainda o “fim da lógica punitiva do shuttle” e que a empresa acabe com “as punições de três faltas — três meses sem usar o serviço”, pedindo ainda “mais rotas para o shuttle“.