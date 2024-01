Henrique Medeiros, youtuber brasileiro de 26 anos, foi encontrado morto no quintal de casa de um casal de amigos. O jovem estava desaparecido desde a noite da consoada, altura em que enviou uma mensagem para um grupo com vários familiares a desejar um feliz Natal, e foi encontrado enterrado vários dias depois, o que levou à detenção do casal.

Com quase 1,8 milhões de seguidores no YouTube e mais de 80 mil no Instagram, Henrique Medeiros, que vivia em São Paulo, era conhecido por fazer vídeos no Youtube assentes nos vizinhos, amigos e familiares da comunidade de Itapecerica da Serra.

Segundo os órgãos de comunicação local, o jovem estava desaparecido desde o dia 25 de dezembro e o corpo foi encontrado no último dia do ano depois de uma das pessoas que participava nas buscas se ter apercebido que a terra do quintal dos vizinhos estava remexida. Reconheceram a roupa do influencer e os bombeiros retiraram o corpo do local.

As autoridades aguardam o resultado da autópsia para perceberem a causa da morte, mas a polícia já ouviu o casal amigo de Henrique Medeiros que, segundo o G1, revelou que o youtuber terá tido uma overdose por consumo de cocaína. Foi ainda reportado que o jovem se terá sentido mal durante uma relação sexual com uma jovem, irmã da dona da casa. Com medo do sucedido, o casal optou por esconder o corpo.

As autoridades procuram a adolescente com quem Henrique Medeiros terá tido a relação sexual e também o pai, que a foi buscar a casa na noite a consoada, para que prestem declarações.

Dependendo da conclusão da investigação, o casal poderá ser acusado de homicídio e/ou de ocultação de cadáver.