O Halo, o projeto da Unbabel que parece enviar mensagens “por telepatia”, vai dar origem a uma empresa independente ainda este ano. O projeto está a ser desenvolvido no âmbito do Center for Responsible AI que tem financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e é liderado pela tecnológica portuguesa.

Em novembro, no palco da Web Summit, o CEO da empresa, Vasco Pedro, mostrou o protótipo da tecnologia, que está a ser pensada para ajudar pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa. À medida que há progressão da doença, os pacientes vão perdendo as funções motoras e o controlo muscular. O Halo assenta na lógica de uma interface não invasiva, em que se juntam os sensores de electromiografia (EMG) e os grandes modelos de linguagem (LLM) para que os portadores da doença consigam comunicar. É usado um dispositivo, uma espécie de banda que assenta na testa, e pode ser controlado com movimento da sobrancelha, os últimos músculos a perderem funções. Através de um auricular, a inteligência artificial (IA), através de um modelo de linguagem, vai sugerindo opções de resposta possíveis consoante o contexto. Para selecionar as opções basta fazer um movimento com a sobrancelha.

Na Web Summit, Vasco Pedro mostrou a tecnologia que parece telepatia ao responder a mensagens do público sem falar e com o mínimo de movimentos. Esta quarta-feira, nos escritórios da Unbabel, em Lisboa, voltou a ser feita uma demonstração, desta vez perante o ministro da Economia, António Costa Silva, que assistiu também às explicações de outros quatro exemplos de projetos que aliam diversas empresas, com foco na IA, e que estão a ser desenvolvidos no centro.

