O silêncio da Farfetch, que vigorava desde 28 de novembro, foi finalmente quebrado. O grupo sul-coreano Coupang, conhecido como a “Amazon coreana”, anunciou esta segunda-feira a intenção de comprar o negócio e todos os ativos da Farfetch Holdings. A poucos dias do Natal, a empresa criada por José Neves recebe no “sapatinho” a garantia de uma injeção de 500 milhões de dólares (458 milhões de euros) para enfrentar as dificuldades financeiras mais imediatas.

A compra da plataforma de moda de luxo e dos seus ativos vai ser feita através de uma parceria limitada, chamada Athena Topco LP e com sede no Delaware, em que entram a Coupang e a companhia de investimentos Greenoaks. Caberá à Athena Topco disponibilizar um empréstimo temporário à Farfetch, com uma taxa de juro anual de 12,5%.

