A bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) vai dar início ao processo de retirada dos títulos da Farfetch de bolsa. A empresa de José Neves emitiu esta quarta-feira um comunicado aos investidores onde cita a informação da NYSE.

“A 19 de dezembro de 2023, a bolsa de valores de Nova Iorque emitiu um comunicado à imprensa onde anunciou que, como resultado dos acontecimentos divulgados pela Farfetch a 18 de dezembro de 2023, vai começar os procedimentos para retirar as ações de classe A da empresa da NYSE”, é possível ler.

A nota da NYSE refere-se ao anúncio da intenção do grupo sul-coreano Coupang de comprar a Farfetch e os seus ativos. A empresa de Bom Kim, conhecida como a “Amazon da Coreia”, vai fazer um empréstimo de 500 milhões de dólares à empresa de José Neves e ficar com os ativos da companhia, que incluem marcas como o New Guards Group ou a boutique britânica Browns. Os acordos do negócio preveem a saída da Farfetch de bolsa, confirmando-se assim a notícia avançada pelo jornal Telegraph no fim de novembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É explicado que os responsáveis pela regulação da bolsa de valores “chegaram à decisão” de iniciar o processo à luz da informação que a Farfetch fez chegar à SEC, o regulador da bolsa dos EUA, após o anúncio do negócio. “A empresa indicou que, após ser consumada a venda dos ativos da empresa, espera que não sobrem valores para os titulares de ações classe A e B e as notas convertíveis”, é possível ler.

As ações da Farfetch já estavam suspensas desde segunda-feira, quando foi anunciado o negócio com a Coupang.

A empresa de José Neves despede-se da bolsa de Nova Iorque cinco anos depois de ter feito uma oferta pública inicial (IPO). Se a estreia foi feita a 20 dólares por ação, no último dia em que os títulos da Farfetch estiveram a negociação, na passada sexta-feira, valiam 0,64 dólares.