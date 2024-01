André Ventura continua a recrutar junto de atuais e antigos eleitos do PSD. O Chega não só continua as negociações com António Maló de Abreu — que o próprio vai negando publicamente — como vai contar também com um antigo governante do PSD para liderar um dos distritos. Henrique de Freitas, antigo secretário de Estado da Defesa dos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, vai ser cabeça de lista do Chega por um círculos dos círculos do Alentejo: Portalegre ou Évora. O antigo deputado e militante do PSD desde 1979 confirma ao Observador que aceitou o convite e que será candidato nas próximas eleições legislativas.

Depois de vários anos no PSD, o independente que segue nas listas do Chega considera que “a direita tradicional não soube interpretar a nova realidade política“, pelo que decidiu juntar-se a André Ventura por considerar que “não podia dizer não” a uma “coligação de vontades e de mudança”, afirma em declarações ao Observador.

Henrique de Freitas acredita que, no ano em que se festejam 50 anos do 25 de Abril, está “chegada a oportunidade de dar a voz ao povo”. Por acreditar que “Portugal mudou“, que “a sociedade evoluiu” e que a direita tradicional não soube adaptar-se, viu que o Chega está a reunir “gente afastada da política, gente de vários quadrantes partidários e gente, acima de tudo, de bom senso” e resolveu aceitar o convite “para juntar a experiência à mudança”.

