António de Maló de Abreu está prestes a ser candidato a deputado à Assembleia da República pelo Chega, revelou fonte do partido ao Observador. Depois de anunciar que se desfiliou do PSD e passou a deputado não-inscrito, o antigo membro da direção de Rui Rio é uma das apostas de André Ventura para as próximas eleições legislativas.

O círculo pelo qual será candidato ainda não está fechado, mas, de acordo com o que foi até agora negociado, Maló de Abreu seguirá, à partida, pelos círculos externos, Europa ou Fora da Europa (lugar por onde foi eleito, pelo PSD, nas legislativas de 2022).

O Observador sabe que, além de Maló de Abreu, estão a ser negociados outros nomes do PSD para integrarem as listas do Chega à Assembleia da República nas próximas eleições antecipadas. O até agora deputado social-democrata esteve mais de 40 anos filiado no PSD e justificou a saída com o facto de não se rever, “de todo, na estratégia e na forma de se organizar o partido e de agir da sua direção”. Mais do que isso, Maló de Abreu disse ainda não se rever nas propostas do PSD “em áreas sensíveis da governação”.

Apesar de ter saído do PSD, o deputado informou que se manterá na Assembleia da República até à tomada de posse do novo governo, pelo que, ainda que se tenha desfiliado, vá permanecer enquanto não-inscrito e sem ligação ao PSD.

O Observador tentou contactar António Maló de Abreu, mas não conseguiu obter uma reposta até ao momento de publicação deste artigo.