A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da PSP, deteve no Porto um homem de 25 anos suspeito de coautoria de dois crimes de roubo, um dos quais agravado, ocorridos em Paredes, em agosto de 2023, foi esta segunda-feira revelado.

O arguido, que apresenta antecedentes criminais pelos crimes de roubo e furto, foi presente à autoridade judiciária, que determinou, como medida de coação, a sua detenção em estabelecimento prisional.

O segundo suspeito de coautoria do roubo, que tinha sido detido a 11 de outubro, também se encontra detido em estabelecimento prisional, de acordo com informação da PJ.

Num comunicado enviado à Lusa, refere-se que no dia 3 de agosto do ano passado os alegados autores do crime conheceram os ofendidos no Porto, apresentando-se com nomes falsos.

“Os suspeitos pediram-lhes boleia, encaminhando as vítimas para uma zona arborizada, numa estrada de terra batida, na localidade de Cristelo, Paredes, onde, após imobilizarem a viatura, mediante ameaças com uma arma de fogo, roubaram os bens e dinheiro que estes possuíam, fugindo em seguida do local”, refere a autoridade.