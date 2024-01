Carla Castro deixa a Iniciativa Liberal quando terminar o mandato de deputada, após uma “decisão refletida e ponderada”. Em declarações ao Público, a deputada que não integra as listas da IL às eleições legislativas de 10 de março, e que chegou a ser candidata à liderança, revela que vai cumprir mandato até ao fim e que, após essa data, “fecha-se um ciclo” e deixará o partido.

“A minha decisão de deixar o partido prende-se exclusivamente com a minha visão do que é um partido liberal, do que entendo que o país precisa e no que me revejo”, disse, considerando que esta é a “altura certa [para o anunciar], antes do início da campanha eleitoral e com as listas fechadas, evitando distorções ou distrações mediáticas”.