As medidas de coação para os arguidos da Operação Pretoriano são conhecidas esta quarta-feira à tarde. Pouco depois das 14h00, chegaram ao tribunal de instrução duas carrinhas celulares e, ao contrário daquilo que tem acontecido nos últimos dias, há poucos adeptos na rua e também não se ouviram, à chegada das carrinhas que transportam os arguidos detidos, palavras de apoio. Fernando Madureira, Vítor Catão e Hugo Carneiro já chegaram ao tribunal.

Os arguidos que saíram em liberdade — Carlos Nunes ‘Jamaica’, conhecido membro dos Super Dragões, Tiago Aguiar, funcionário do FC Porto, e António Sá –, e que vão ouvir também esta tarde as medidas de coação, ainda não chegaram ao tribunal.

Esta terça-feira, o Ministério Público pediu prisão preventiva para o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e para Hugo Carneiro ‘Polaco’ e prisão domiciliária para o arguido Vítor Catão.

Para o MP, Fernando Madureira criou um clima de intimidação e violência na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de novembro do Futebol Clube do Porto. Além de promover a sua prisão preventiva, o MP quer ainda que Madureira fique proibido de contactar com todos os arguidos exceto a mulher, Sandra.

Foi pedida a mesma medida de coação para Hugo Carneiro, elemento dos Super Dragões conhecido como “Polaco”, e prisão domiciliária com pulseira eletrónica para Vítor Catão, conhecido adepto do Futebol Clube do Porto e ex-presidente do São Pedro da Cova. Enquanto não estiverem reunidas as condições para a vigilância eletrónica, Vítor Catão permanecerá em prisão preventiva.

Já para Sandra Madureira, o MP pediu interdição de acesso recintos desportivos, obrigação de apresentação na PSP em dias de jogos internacionais, proibição de aproximação recintos desportivos desde 30 dias antes do evento desportivo, proibição de contactos com arguidos e testemunhas e proibição de frequência da sede dos Super Dragões.