Foi uma declaração que deixou em estado de alerta boa parte da sociedade norte-americana: o líder da Comissão para a Informação do Senado dos EUA instou a Casa Branca a tornar públicos uma série de documentos confidenciais relativos a “uma ameaça séria à segurança nacional” na véspera de uma reunião entre a administração Biden e os representantes do Congresso.

Ao longo desta quarta-feira, as informações que foram vindo a público não clarificaram por completo que “ameaça” está a preocupar alguns legisladores de Washington. No entanto, fontes do Capitólio ouvidas por vários meios de comunicação norte-americanos foram oferecendo pistas: o que quer que seja, terá origem militar e espacial e envolve a Rússia.

De acordo com o site Politico, em causa estará a alegada descoberta de planos por parte de Moscovo de aproveitar os seus satélites para fins de armamento. Mais longe foi a ABC News que, citando fontes de Washington, referiu a existência de planos russos de colocar em órbita um tipo de arma nuclear, possivelmente para ser usada contra outros satélites.

