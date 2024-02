Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Alexei Navalny deixou uma mensagem aos opositores de Vladimir Putin no seu documentário de 2022 onde pede para não desistirem e afirma que, se morrer, é porque são “muito fortes”.

O excerto publicado pela Nexta faz parte do documentário “Navalny”, de 2022, que conta a história do principal opositor do regime de Putin, desde o ativismo político ao envenenamento. Disponível na HBO, “Navalny” ganhou um óscar para Melhor Documentário de Longa-Metragem em 2023.

