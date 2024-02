Quase 40 operacionais estão esta segunda-feira a combater um incêndio numa fábrica de transformação de papel em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, que provocou um ferido ligeiro, informou fonte dos Bombeiros.

O alerta para o incêndio num armazém da empresa Papeis Vouga, em São Paio de Oleiros Lourosa, foi dado perto das 09h00.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Lourosa, Carlos Lamas, disse que o incêndio provocou um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital da Feira.

O comandante referiu ainda que, perto das 10h30, o incêndio estava ativo, sendo a principal preocupação dos bombeiros evitar que as chamas se propaguem a outros armazéns.

No local, segundo informação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, estão 36 operacionais das corporações de bombeiros de Lourosa, Espinho, Feira e Esmoriz, apoiados por 15 viaturas, além do Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.