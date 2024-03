Qualquer jogo grande que termine com um resultado mais desnivelado coloca em equação a escolha de quem é o MVP da equipa vencedora. Esta noite, no Dragão, também foi assim. Entre Galeno, Francisco Conceição, Pepê, Wendell ou Nico González, opções não faltavam. No entanto, e no plano oposto, a mesma realidade pode ser aplicada. Quem foi o pior de um Benfica em versão “desastre”, como descreveu Roger Schmidt no final da partida? Também não seria fácil escolher entre Otamendi, Trubin, Tengstedt ou Morato, entre outros. De forma inesperada, e perante a possibilidade de voltar a isolar-se no topo da classificação depois da vitória do Sporting frente ao Farense, os encarnados colapsaram e acabaram goleados por 5-0.

Contas feitas, esta foi a terceira maior derrota consentida pelos encarnados diante do FC Porto, sendo mesmo a maior de sempre em encontros a contar para o Campeonato igualando os 5-0 da época de André Villas-Boas no Dragão. Mais: olhando para outros pormenores em torno do descalabro, há seis anos que o Benfica não saía da Invicta sem marcar, algo que acontecera pela última vez no nulo frente aos azuis e brancos em 2017/18 com Rui Vitória, quando Sérgio Conceição fazia a época de estreia no clube.

O cenário fica pior olhando apenas para os dois últimos jogos, em Alvalade com o Sporting para a Taça de Portugal e no Dragão com o FC Porto para o Campeonato. Aí, não só os encarnados sofreram pela primeira vez na presente temporada duas derrotas consecutivas (algo que só acontecera uma vez com Roger Schmidt no comando técnico dos encarnados mas em abril de 2023) como consentiram um total de sete golos, tantos como tinham sofrido nas nove partidas anteriores. Mais: só em 90 minutos frente aos azuis e brancos, o Benfica sofreu um quarto de todos os golos que tem consentidos em 24 jogos da Primeira Liga.

“Mantemos sempre o mesmo foco, para a próxima vamos dar uma melhor resposta. O Campeonato não fica por aqui. Vamos tentar dar o nosso melhor”, comentou João Neves na zona de entrevistas rápidas da SportTV. “Quando o Benfica perde, é sempre difícil digerir. Aprendemos com os erros. Esta semana temos de ver, analisar e colocar em prática melhor. Temos um jogo importante com o Rangers”, acrescentou.

“Culpados? Não apontamos jogadores, nem setores. Somos todos uma equipa. Quando falha um, falham todos. Vamos aprender com os erros e voltar melhores”, concluiu o jovem médio dos encarnados.