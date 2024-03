Galeno, o jogador de mão cheia que enche as medidas de Sérgio (a crónica do FC Porto-Benfica)

Era um Clássico. E como em todos os Clássicos, dérbis e jogos grandes, o que parecia absolutamente verdade no apito inicial podia tornar-se mentira no final do jogo, assim como tudo o que parecia mentira na primeira podia tornar-se verdade na segunda. Este domingo, no Dragão e entre FC Porto e Benfica, nada poderia ser dado como garantindo — principalmente quando existiam nove pontos de distância entre as duas equipas e o Sporting já tinha cumprido e vencido.

Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição sabia que o jogo era decisivo. Em caso de derrota, os dragões ficavam a 12 pontos do Benfica e a 10 do Sporting, sendo que os leões têm até menos uma partida disputada, e os dois meses que restam do Campeonato não parecem suficientes para reconquistar uma desvantagem tão alargada. Ou seja, por muitas voltas que pudesse dar, o FC Porto sabia que tinha de ganhar.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Benfica, 5-0 24.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Jorge Sánchez, 83′), Pepe, Otávio, Wendell, Nico González (Stephen Eustáquio, 83′), Alan Varela, Francisco Conceição (Toni Martínez, 88′), Pepê, Galeno (Iván Jaime, 83′), Evanilson (Danny Namaso, 83′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marko Grujic, Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição Benfica: Trubin, Fredrik Aursnes, António Silva, Otamendi, Morato (Álvaro Carreras, 45′), João Neves, João Mário, Kökçü (Florentino, 45′), Di María (David Neres, 57′), Rafa (Tomás Araújo, 63′), Tengstedt (Arthur Cabral, 57′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Benjamín Rollheiser, Marcos Leonardo, Tiago Gouveia Treinador: Roger Schmidt Golos: Galeno (20′ e 44′), Wendell (55′), Pepê (75′), Danny Namaso (90+1′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Morato (32′), a Otamendi (52′ e 61′), a Nico González (79′); cartão vermelho por acumulação a Otamendi (61′)

Do lado do Benfica, Roger Schmidt sabia que o jogo era um momento capital. Em caso de derrota, os encarnados ficavam a um ponto da liderança isolada do Sporting e com menos uma partida do que os leões, uma posição desconfortável para quem ainda tem de ir a Alvalade no início de abril. Ou seja, por muitas voltas que pudesse dar, o Benfica sabia que tinha de ganhar.

Neste contexto, o treinador dos dragões não surpreendia e lançava o onze inicial que tem tido maior regularidade, com Otávio ao lado de Pepe, Nico González no meio-campo com Alan Varela e Pepê, Galeno e Francisco Conceição no apoio a Evanilson. Do outro lado, o treinador dos encarnados nem sequer tinha Alexander Bah no banco, apostava em Aursnes na direita da defesa e Morato na esquerda e dava a titularidade a Tengstedt em detrimento de Neres, com Kökçü a aparecer aberto na ala e João Mário a ficar no setor intermédio.

????????Wenderson Galeno bisa pela 3.ª vez nesta temporada:

vs ????????Benfica [C], Liga

vs ????????Shakhtar Donetsk [C, F], Champions League pic.twitter.com/bkbDMPBrN9 — Playmaker (@playmaker_PT) March 3, 2024

O FC Porto começou melhor e não demorou a mostrar ao que ia, com Pepê a cabecear para Trubin encaixar logo nos instantes iniciais (2′). Os dragões movimentavam-se essencialmente pelo corredor direito, com Pepê e Francisco Conceição a causarem muitas dificuldades a Morato, e o Benfica demonstrava alguma incapacidade para sair a jogar e corresponder à pressão alta e agressiva do adversário. Tengstedt ainda teve uma boa oportunidade para marcar, ao atirar por cima depois de surgir nas costas da defesa (13′), mas a verdade é que a superioridade da equipa de Sérgio Conceição era inegável.

Pouco depois de desperdiçar uma ocasião clara, ao atirar ao lado no coração da grande área (14′), Galeno conseguiu mesmo abrir o marcador. Canto cobrado na direita, Morato desviou no meio da confusão e o avançado, completamente sozinho ao segundo poste, atirou de primeira para bater Trubin (20′). O FC Porto capitalizava o ascendente e colocava-se em vantagem, com Francisco Conceição (24′) e Pepê (25′) e obrigarem o guarda-redes ucraniano a intervenções atentas logo depois.

???????? 33' | Porto 1-0 Benfica Morato já perdeu 10 duelos, pelo menos o dobro de qualquer outro jogador em campo Score com Francisco Conceição está 5-1 e com Pepê está 4-1#LigaPortugal #FCPSLB pic.twitter.com/WX1u7lknXq — GoalPoint (@_Goalpoint) March 3, 2024

O Benfica começou a reagir a partir da meia-hora, subindo as linhas e elevando-se no terreno, passando a atuar com maior propriedade no meio-campo adversário. Rafa teve uma boa oportunidade para empatar com um remate que Diogo Costa defendeu (34′), assim como Di María também ameaçou o golo com um pontapé em jeito (35′), mas os encarnados não conseguiam chegar com perigo à baliza com frequência e tinham muitas fragilidades defensivas sempre que os dragões lançavam o contra-ataque.

Já em cima dos descontos, quando ambas as equipas pareciam já pensar no intervalo, Galeno bisou. Francisco Conceição voltou a desequilibrar na direita e cruzou para o poste mais distante, onde Evanilson ganhou a Aursnes nas alturas e assistiu o avançado, que aproveitou a passividade de António Silva e atirou para voltar a bater Trubin (44′). No fim da primeira parte, o FC Porto estava a vencer o Benfica de forma justa e justificada — e os encarnados teriam de fazer muito mais para ir atrás do resultado.

???????? INTERVALO | Porto 2-0 Benfica ???? Dragão entrou forte e cuspiu fogo aos 20m

???? Galeno aproveitou para bisar perto do descanso

???? Clássico com apenas 1 amarelo é rara boa notícia#FCPSLB #LigaPortugal pic.twitter.com/M7FAE0jKTC — GoalPoint (@_Goalpoint) March 3, 2024

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Benfica:]