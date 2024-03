Siga aqui o nosso liveblog sobre as eleições legislativas de 10 de março

O presidente do Partido Popular espanhol (PP), Alberto Núñez Feijóo, felicitou esta segunda-feira o líder do PSD, Luís Montenegro, pela “grande vitória” nas eleições portuguesas de domingo.

Feijóo escreveu na rede social X que já falou com Luís Montenegro por telefone e dá os parabéns ao presidente do PSD e ao próprio partido “pela grande vitória eleitoral” nas legislativas de domingo. “Alegra-me ver que os nossos irmãos portugueses escolheram o único projeto credível para a mudança em Portugal”, escreveu ainda Feijóo no X (antigo Twitter).

Tal y como le he comunicado por teléfono, felicidades a @LMontenegroPSD y al @ppdpsd por la gran victoria electoral en las #legislativas2024. Me alegra ver que nuestros hermanos portugueses han elegido el único proyecto creíble para el cambio en #Portugal.

O PP lidera atualmente a oposição em Espanha, depois de ter sido o partido mais votado nas últimas eleições espanholas, em julho do ano passado, porque uma ‘geringonça’ de oito formações políticas reconduziu o socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro.

Nas eleições legislativas portuguesas de domingo, a coligação AD, que junta PSD, CDS e PPM, obteve 79 mandatos na Assembleia da República, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, o BE e o PAN mantiveram os mesmos deputados (oito, cinco e um, respetivamente). O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Por apurar estão os quatro lugares da emigração na Assembleia da República, que o PS ganhou em 2022, com três mandatos.