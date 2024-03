Ventura conquistou o que queria, mas ninguém o quer. Com o "fim do bipartidarismo", o Chega quer ser a "peça-central"

“Tudo farei para evitar que o PS se mantenha no governo. Se o PSD não quiser, será uma escolha que o PSD fará e que poderá atirar o país para um cenário de instabilidade a breve trecho. Da nossa parte, haverá uma luta para haver estabilidade.” Depois de o dizer à chegada apenas com base nas projeções e de o reiterar no discurso de vitória quando os resultados já o permitiam, André Ventura foi tão longe que voltou a abrir a porta à possibilidade de um acordo de governo sem governantes do Chega. A “questão lateral” mantém-se lateral e o Chega está “disposto a sentar-se à mesa e negociar um acordo de governo”. Quem o ouviu à saída do hotel Marriott, em Lisboa, mais parecia estar a ouvir o André Ventura que, após a queda do Governo de António Costa vestiu o fato de estadista — que foi despindo ao longo dos meses seguintes e que deixou cair por completo com um discurso mais radical em campanha eleitoral.

Para Ventura, o Chega é a “peça central” do que se vai passar nos próximos tempos, por ter nas mãos a possibilidade de deixar que um governo minoritário do PSD sobreviva. Mas, apesar de “todo o esforço” que admite fazer para “evitar um governo do PS”, o presidente do Chega colocou limites: não aceita um acordo de incidência parlamentar, nem aceita não ser incluído numa negociação — já que o partido se tornou “fundamental” e pode “bloquear tudo”.

O Chega fará tudo, portanto, para conseguir um “acordo de governo” com o PSD — até lá, ainda não telefonou a Luís Montenegro, não tem “detalhes” para apresentar porque precisa de fazer contas à vida agora que viu a bancada quadruplicar e precisa de reunir com os órgãos do partido para tomar uma decisão definitiva. Saiu do púlpito e respondeu aos jornalistas antes de ter de ouvir Luís Montenegro garantir que cumprirá a palavra e que “não é não” — ou seja, que não conta com o Chega. Ventura foi insistindo que o resultado histórico nem sequer serve para o Chega se “vangloriar” e sim para “trabalhar”. E, por isso, está certo de que “amanhã” será iniciado “um caminho para criar um governo que dê estabilidade”.

Ao contrário do que fez durante toda a campanha, Ventura deixou cair totalmente a ideia de que PS e PSD são iguais e continuou a apelar a Luís Montenegro: “Acho que era legítimo a AD pedir maioria, fizeram-no, não conseguiram e o país deu uma mensagem clara: quer um governo com duas forças partidárias. Os líderes, no caso eu e Luís Montenegro, ou aceitamos a vontade popular ou cedemos aos nossos próprios caprichos e seremos responsáveis por isso.”