13 jogos. Há 13 jogos seguidos que o Sporting está completamente invicto no Campeonato, sem somar qualquer derrota desde dezembro do ano passado e há praticamente três meses. Com a vitória desta sexta-feira frente ao Estrela da Amadora, os leões alcançaram o sexto triunfo com direito a reviravolta na temporada e mantiveram a liderança isolada do Campeonato com mais um ponto e menos um jogo do que o Benfica.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Rúben Amorim assumiu que “todas as vitórias são importantes”. “Gostei da forma como jogámos, num campo e num ambiente difícil. À primeira oportunidade, o Estrela fez golo. Mas mantivemos a nossa estratégia e fomos capazes de dar a volta. Não demos muitas oportunidades ao adversário, o que é difícil, porque são fortes na transição. Criámos muitas oportunidades, não conseguimos sentenciar o encontro, mas vencemos no sofrimento. Se já houve jogos em que senti que a equipa estava ansiosa, hoje não foi o caso”, começou por dizer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Se pudermos ter o máximo de jogadores disponíveis, é importante. Fizemos a nossa gestão. Tivemos o Morita uma semana mais cedo e o Daniel Bragança mostrou que é difícil tirá-lo quando vive um bom momento”, acrescentou o treinador leonino, antes de comentar o momento positivo de Trincão e abordar o alegado interesse do Liverpool.

????Sporting alcançou a 6.ª vitória com reviravolta na temporada. Com 6+ reviravoltas (todas as épocas):

2023/24

2021/22

2018/19

2007/08 (7)

1991/92 (7)

1983/84

1953/54 (8)

1951/52

1949/50

1945/46

1942/43 pic.twitter.com/O7WdO2w4qi — Playmaker (@playmaker_PT) March 29, 2024

“O Trincão manteve a consistência, desde o princípio do ano. Tem muito para melhorar, por vezes tem de finalizar melhor, porque tem criado muitas oportunidades. Estou focado no Sporting, tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting. Estamos focados em ganhar títulos. Tenho contrato e estou muito feliz aqui. O foco está em vencer o Benfica, na Taça de Portugal”, terminou.