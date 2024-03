Daniel, o melhor amigo de um Francisco cada vez mais crucial (a crónica do Estrela da Amadora-Sporting)

Depois da pausa para os compromissos internacionais, o Sporting chegava a esta sexta-feira com a lógica já habitual: a obrigatoriedade de ganhar depois de uma vitória do Benfica, a ideia de que o adversário não era o mais acessível e a certeza de que o universo leonino precisava de um triunfo para garantir a manutenção da liderança isolada do Campeonato.

Poucos minutos depois de o Benfica vencer o Desp. Chaves na Luz, o Sporting visitava o Estrela da Amadora na Reboleira e tinha plena noção de que enfrentava um adversário que causou muitos problemas em Alvalade há vários meses. E Rúben Amorim, depois de vários dias sem vários dos principais elementos do plantel, tinha a certeza de que todos os jogos são autênticas finais até ao fim da temporada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Estrela da Amadora-Sporting, 1-2 27.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Gomes, na Amadora Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Miguel Lopes, Diogo Fonseca, Nanu (Hevertton, 45′), Aloísio Souza, Léo Cordeiro (Régis, 45′), Rúben Lima (Mansur, 60′), Leonel Bucca (Pedro Sá, 71′), Léo Jabá, Kikas (Ronaldo Tavares, 60′) Suplentes não utilizados: António Filipe, André Luiz, Nilton Varela, Tashan Oakley-Boothe Treinador: Sérgio Vieira Sporting: Franco Israel, Jeremiah St Juste, Diomande, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 45′), Geny Catamo (Ricardo Esgaio, 80′), Morita (Hjulmand, 80′), Daniel Bragança, Nuno Santos (Eduardo Quaresma, 90+2′), Trincão, Gyökeres, Paulinho Suplentes não utilizados: Diogo Pinto, Marcus Edwards, Luís Neto, Rafael Pontelo, Koba Koindredi Treinador: Rúben Amorim Golos: Leonel Bucca (16′), Paulinho (23′), Nuno Santos (40′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Matheus Reis (22′), a Léo Cordeiro (31′), a Aloísio Souza (37′), a Régis (67′)

“A equipa está bem, deu para recuperar alguns jogadores, deu para descansar. Outros jogadores foram para as seleções. Só o Inácio é que fez os 90 minutos no último jogo e devido ao período de recuperação ao historial, porque teve uma lesão, pode ter uma gestão. O resto está pronto. O Marcus [Edwards] fez dois dias de treino e também temos de o levar. O Trincão recuperámos até ao último minuto a lesão no pé e também o vamos levar”, explicou o treinador leonino.

Neste contexto, Rúben Amorim poupava Hjulmand e Gonçalo Inácio e não contava com Coates, que tinha uma gastroenterite. O treinador leonino lançava St. Juste e Matheus Reis no trio de centrais, assim como Daniel Bragança no meio-campo, e apostava em Paulinho no ataque e em detrimento de Marcus Edwards. Do outro lado, num Estrela da Amadora que estava três pontos acima da zona de despromoção, Sérgio Vieira colocava Léo Jabá e Kikas na frente de ataque.

Dois meses depois, ????????Paulinho volta a marcar em jogos consecutivos. O avançado do Sporting marcou o 49.º golo pelos leões e nesta temporada já é o 2.º melhor marcador da equipa com 17 golos. pic.twitter.com/CkODqZijfy — Playmaker (@playmaker_PT) March 29, 2024

O Sporting começou melhor, com o inevitável Gyökeres a protagonizar duas oportunidades de golo e a cabecear ao lado (6′) e a rematar para uma boa defesa de Bruno Brígido (11′) ainda dentro do quarto de hora inicial. O Estrela respondeu da melhor maneira, com Franco Israel a defender um pontapé de Léo Cordeiro e a recarga de Léo Jabá (16′), e o primeiro golo do jogo acabou por surgir pouco depois.

Na sequência de um canto cobrado na direita, Franco Israel saiu em falso e permitiu a investida de Leonel Bucca, que começou por cabecear ao poste e acabou por colocar o Estrela em vantagem (16′). A resposta do Sporting, porém, foi quase imediata: Trincão acelerou descaído na direita, foi até à linha de fundo e cruzou da melhor maneira para a área, onde Paulinho apareceu a cabecear para empatar (23′).

???????? 43' | Estrela da Amadora 1-2 Sporting Laterais-esquerdos com mais golos/assistências nas principais ligas europeias ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 1⃣ Alejandro Grimaldo ???????? (Leverkusen ????????) 20

2⃣ Federico Dimarco ???????? (Inter ????????) 10

3⃣ Nuno Santos ???????? (Sporting ????????) 10

4⃣ David Raum ???????? (RB Leipzig… pic.twitter.com/BnvFv4rxX8 — GoalPoint (@_Goalpoint) March 29, 2024

Os leões carregaram até ao final da primeira parte, com Gaspar a intercetar um cruzamento de Trincão (39′), e acabaram por carimbar a reviravolta com um golo de Nuno Santos, que aproveitou a recarga na sequência a uma defesa incompleta de Brígido depois de um remate forte do avançado português (40′).

Ao intervalo, apesar do susto, o Sporting ia demonstrando um ascendente claro em relação ao Estrela da Amadora e estava na frente do marcador de forma justa — contudo, ficava claro que a equipa de Sérgio Vieira tinha capacidade para explorar as costas da defesa leonina, garantindo que o resultado ainda estava por decidir.

???????? INTERVALO | Estrela da Amadora 1-2 Sporting ???? Amadorenses marcaram 1º

???? Mas leão já deu a volta ao marcador

???? Trincão ???????? a encher o campo#LigaPortugal #CFEASCP pic.twitter.com/BY6uniu5A9 — GoalPoint (@_Goalpoint) March 29, 2024

