A norte-americana Tesla e a chinesa BYD disputam a liderança no mercado global de veículos eléctricos e depois de os americanos terem vendido mais nos 12 meses de 2023, mas os chineses dominado no 4.º trimestre, importa saber quem liderou o ranking das vendas de veículos a bateria de Janeiro a Março deste ano. E a questão é ainda mais importante, uma vez que o 1.º trimestre registou uma desaceleração em vários mercados na procura por carros eléctricos.



A Tesla transaccionou 1.808.581 veículos nos 12 meses de 2023, contra 1.574.822 da BYD, mas no derradeiro trimestre desse ano o construtor chinês deu provas do seu dinamismo ao vender 526.409 unidades, ultrapassando no trimestre a marca norte-americana, que registou 484.507. A jogar em casa no maior mercado para este tipo de veículos e a comercializar veículos mais pequenos e baratos do que a sua rival, a BYD tem todas as condições para liderar as vendas deste tipo de modelos.

A Tesla teve, neste início de 2024, um mau trimestre, ao vender pouco mais de 386 mil veículos, praticamente menos 98 mil unidades do que no trimestre anterior, ou seja, uma redução de 20,2%. Isto deveria facilitar a tarefa da BYD, especialmente se esta conseguisse repetir os resultados do trimestre anterior. Mas este construtor foi mais penalizado pela queda do mercado do que a Tesla, transaccionando somente 300 mil veículos eléctricos de Janeiro a Março, o que representa uma queda brutal de 43% face ao trimestre anterior, pelo que a Tesla voltou a liderar globalmente a venda de veículos a bateria.

Uma concorrência cada vez maior a disputar os clientes que pretendem adquirir um carro eléctrico, problemas no transporte de veículos para os mercados de exportação, através do Canal do Suez, e a diminuição (ou mesmo o fim) de incentivos em vários mercados — a começar pelo chinês, que só em Fevereiro caiu 22% — ajudam a explicar a quebra na venda de veículos deste tipo.