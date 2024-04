Esta quarta-feira olhamos as aparições públicas de Pedro Passos Coelho. Primeiro foi a sua presença numa sessão de apresentação de um livro sobre identidade e família. Depois a entrevista aqui ao Observador, a Maria João Avillez, onde recordou os anos do seu governo e o relacionamento com a Troika. Tanto na primeira como na segunda vez o que disse e a oportunidade do que disse provocarem verdadeiras tempestades politico-mediáticas. Como se isto não chegasse, Pedro Passos Coelho ainda esteve num outro encontro, mas à porta fechada, um encontro do clube Rotário Parque das Nações. Como acontece sempre que o antigo primeiro-ministro fala especula-se sobre aquilo que ele pretende – se está a ensaiar um regresso à política ativa, se quer substituir Luís Montenegro, que ambiciona ser Presidente da República, se tem outros planos, ou se simplesmente exerce o seu direito à liberdade de expressão. Podemos dizer que Pedro Passos Coelho está definitivamente de regresso?

