António Leitão Amaro: “A proposta é mesmo irrecusável. É do interesse nacional que este acordo seja aceite"

Menos de 24 horas depois de um debate duro no Parlamento entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e da contraproposta “irrecusável” que o primeiro-ministro apresentou ao secretário-geral do PS, António Leitão Amaro está muito bem disposto. “Sou um otimista”, é das primeiras frases que diz ao receber a equipa do Observador, no 8.º piso da ‘nova’ Presidência do Conselho de Ministros, na Av. João XXI, em Lisboa.

Apesar de tudo, os sinais dados pelo PS não são totalmente animadores, nomeadamente em torno das duas questões que mais têm animado o debate orçamental: o IRS Jovem e a redução do IRC. Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, Leitão Amaro admite ligeiros ajustes, mas deixa antever que o Governo não estará disposto a ceder ainda mais nestas duas matérias. “Os termos gerais estão estabelecidos e o essencial está largamente estabilizado”, vai repetindo.

Ao mesmo tempo, o ministro da Presidência dramatiza ao ponto de dizer que a margem de Pedro Nuno Santos para rejeitar esta proposta do Governo é quase nula. “Os portugueses não compreenderiam. É irrecusável. Era de quem quereria eleições numa altura em que ninguém no país quer. O interesse nacional é que este acordo seja aceite”, atalha.

Esta entrevista tem também uma parte dedicada inteiramente ao tema da imigração, tema que está sob tutela de António Leitão Amaro. O ministro da Presidência anuncia que, até ao final do mês de outubro, vão estar abertos entre 13 a 15 centros deslocalizados da AIMA — Agência para a Integração, Migrações e Asilo, aumentando a capacidade de atendimento para 3.000 pessoas por dia para legalizar os 400 mil imigrantes que estão em situação irregular. E revela que vai propor às confederações empresariais um acordo-quadro para captar pessoas diretamente e de forma proativa nos países de língua oficial portuguesa.

“Ceder mais no IRC? Os termos estão estabelecidos”

Numa primeira reação à contraproposta do Governo, Alexandra Leitão falou de duas medidas que queimam neste orçamento: IRC e IRS Jovem. Começando pelo primeiro. A líder parlamentar socialista disse que não concorda com esta nova alternativa do Governo para o IRC porque discorda por completa medida. Uma pergunta muito concreta: o Governo está disposto a deixar cair completamente a redução do IRC?

O essencial da contraproposta do Governo está apresentado e ela representa uma grande aproximação com cedência em aspetos importantes. O essencial está largamente estabilizado. O próprio PS assumiu que a margem para mais alterações agora é muito estreita. Diria que os termos gerais de uma possível viabilização estão definidos. Há uma disponibilidade naturalmente para mais alguns ajustes, mas estamos sempre a falar de ajustes à margem. Como o próprio PS reconheceu, depois de uma aproximação tão grande do Governo, a margem de aproximação estreitou-se muito.

Mas Alexandra de Leitão disse o seguinte: “O ponto [no IRC] não é ser ponto percentual ou dois pontos percentuais; é ter uma política pública da qual o PS discorda, nomeadamente por ter uma descida de IRC generalizada. A líder parlamentar socialista voltou a falar novamente em linha vermelha. A pergunta é: o Governo vai ou não ceder ainda mais no IRC?

Na sua proposta de 27 de setembro, o PS queria uma redução do IRC para as empresas, com medidas seletivas. Aproximámos posições, adotando todas as medidas de redução seletiva apresentadas pelo PS e mitigando significativamente a nossa redução transversal. Depois tinha três preocupações de despesa pública que nós, obviamente com contornos próprios, também seguimos nessa mesma direção. Há uma aproximação muito grande para criar condições para a viabilização. Mas o Orçamento continuará a ser do Governo. Por isso, tem que espelhar de uma certa maneira o Programa do Governo, um Governo assente numa maioria relativa. Ouvi a líder parlamentar do PS dizer que é uma margem já estreita para mais ajustes, mas poderão existir alguns. Agora, as grandes linhas estão estabilizadas.

Está a fazer uma leitura muito benevolente das palavras de Alexandra Leitão, que se referiu à redução do IRC como uma linha vermelha que se mantém. Daí, a pergunta muito concreta: o Governo admite ou não revisitar novamente a proposta do IRC?

Repito: o PS fez uma proposta, percebemos a importância de cada um dos temas e fizemos uma grande aproximação. Creio que o país todo percebe, hoje, que o Governo fez mesmo uma aproximação muito grande.

Então não há mais mexidas no IRC? Só mesmo para passarmos a outro ponto.

Há alguns ajustes que podem ser feitos dentro de uma margem estreita de transformação. Mas os termos qualitativos, a natureza e a direção da aproximação, estão estabelecidos. As preocupações do PS, todo o tipo de propostas que queria, tiveram acolhimento da nossa proposta. Portanto, estão estabelecidos os termos. Creio que o Partido Socialista reconheceu isso e percebeu isso.

Um exemplo prático: o PS, agora na sua contaproposta, insiste que a redução transversal do IRC deve cair. Isso vai ser interpretado pelo Governo como uma forma que o PS encontrou de romper as negociações?

Ninguém compreenderia que o PS ou Governo procurasse agora adotar posturas inflexíveis, radicais. Isso era incompreensível. Não vou estar a comentar cenários de contrapropostas. Respeito o espaço negocial. Todas as nossas propostas, contrapropostas e comentários a propostas foram transmitidas em reuniões de delegação.