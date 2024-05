Frente a frente, neste caso literalmente, estavam na pista de crash-tests os modelos mais recentes da Volvo, os SUV eléctricos EX90 e EX30. Curiosamente, estes dois veículos são o maior e o menor SUV da marca nórdica, pelo que era óbvio o interesse em saber como se comportaria este David numa colisão contra o Golias.

Não é a primeira vez que um construtor automóvel realiza um embate de um modelo pesado contra outro substancialmente mais leve, reproduzindo um acidente que pode acontecer na via pública. A finalidade consiste em garantir que o carro mais pequeno — que num choque deste tipo se vê obrigado a ter de absorver a maior parte da energia, por ser o veículo mais leve — consegue, ainda assim, proteger os seus ocupantes dos efeitos do crash, assegurando não só o necessário espaço interior de sobrevivência, como limitando os esforços a que os ocupantes são submetidos, de modo a minimizar danos e ferimentos.

Desta vez, a Volvo não estava apenas interessada em demonstrar que os seus veículos são seguros, independentemente das respectivas dimensões. A marca pretendia igualmente evidenciar a eficácia de uma nova solução que estreou no EX90, destinada não só a proteger melhor os seus ocupantes, como sobretudo quem vai a bordo de um veículo mais leve e de melhores dimensões. Referimo-nos a uma nova estrutura instalada na zona inferior da frente deste SUV topo de gama, concebida para absorver a energia do embate de forma mais eficiente quando o acidente envolve um veículo mais baixo, como é o caso do EX30.

A Volvo revelou, através do Automotive News Europe, o crash-test entre o EX90 e o EX30, o primeiro com 5,037 m de comprimento e até 2811 kg de peso, enquanto o segundo tem na sua versão mais acessível 4,233 m e 1840 kg. O vídeo fala por si, mostrando o que acontece quando o EX90, a circular a 50 km/h, embate de frente na lateral do EX30, que rodava a 20 km/h. As imagens incluem ainda as explicações de Lotta Jakobsson, a responsável pela segurança passiva e prevenção de ferimentos da Volvo.