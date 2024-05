Bernard Hill, ator britânico que fazia teatro, cinema e televisão, morreu este domingo aos 79 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente, Yosser Hughes, à BBC, e surge um dia após o ator ter cancelado a sua participação na Comic Con Liverpool. A causa da morte não foi revelada.

Entre os papéis mais consagrados, para o grande público, estão o de Capitão Edward Smith no filme Titanic (de 1997), de James Cameron, e o de Rei Théoden na trilogia Senhor dos Anéis, de Peter Jackson.

Bernard Hill: Captain of the Titanic movie has passed away at 79 ???? pic.twitter.com/nPsXw9aujD — Every Movie Plug ???? ???? (@everymovieplug) May 5, 2024

Fora do grande ecrã, o destaque vai para o papel que o tornou conhecido: a personagem Yosser Hughes, na série Boys from the Blackstuff, de 1982. De acordo com a BBC, o regresso de Bernard Hill à televisão estava marcado para este domingo, com a estreia da segunda temporada da série The Responder.

Bernard Hill deveria ter marcado presença, este sábado, na Comic Con Liverpool, mas cancelou horas antes. A organização do evento já lamentou a morte do ator, classificando-a como uma “grande perda” e enviando as condolências à família.

We’re heartbroken to hear the news of Bernard Hill’s passing. A great loss. Thinking of his family at this very sad time, and wishing them a lot of strength. pic.twitter.com/5kdMqz7pS5 — Comic Con Liverpool (@comconliverpool) May 5, 2024

O britânico Telegraph indica que, fora dos ecrãs, Bernard Hill praticava karaté e era fã do Manchester City. Foi casado com a atriz Marianna Hill e deixa uma filha e um filho.