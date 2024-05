Bonk é a mais bem-sucedida meme coin da rede Solana, um token canino que segue imita a estética de DOGE e que teve um momento áureo no início de fevereiro de 2024. Nessa altura, e no espaço de semanas, o token $BONK valorizou acima de 370%, mas agora enfrenta correções consecutivas, encontrando-se num canal de consolidação.

Bonk poderá voltar a repetir o seu bom momento de alta e rápida valorização, especialmente com a entrada de uma nova meme season que será impulsionada pelo recente halving de Bitcoin. Contudo, há novos projetos de moedas de meme que também estão a dar os primeiros passos e que poderão repetir o efeito explosivo de preços, atingindo patamares ainda mais altos. Falamos-lhe desse cenário a propósito da nova meme coin em pré-venda Sealana.

O que se está a passar com Bonk?

Bonk está a sofrer correções constantes que a colocam num canal de consolidação pouco interessante para os seus investidores. Na semana passada, foi mais 8,5% de correção nos mercados, liderando uma das quedas mais acentuadas na categoria meme coin da indústria. Apesar de ser a segunda maior meme coin de Solana, não está a resistir a um movimento de descapitalização para outros projetos.

Neste momento, Bonk negocia em torno de $0,00002464. A sua volatilidade é naturalmente superior à de criptomoedas mais capitalizadas como Bitcoin e Ethereum, mas isso não a salva de estar com um comportamento pouco interessante para quem esperava uma explosão de preços. Aliás, a valorização hiperbólica é mais visível em meme coins do que nas chamadas altcoins clássicas, é por isso que muitos procuram a próxima Dogecoin ou Shiba Inu do mercado. Que, provavelmente, não será Bonk.

Como se têm comportado as meme coins de Solana?

Solana está-se a afirmar como uma rede blockchain que lança alguns projetos meme coin de sucesso. Em poucos dias, o projeto DogWifHat ($WHIF) valorizou 30%. A Book of Meme ($BOME) valorizou 27%, e a Popcat ($POPCAT) teve uma valorização surpreendente de 45% numa só semana.

São ganhos muito expressivos entre abril e maio, especialmente numa altura em que uma certa atitude conformista com a inação de Bitcoin se instala no mercado. Vejamos que as outras meme coins mais bem estabelecidas só valorizaram entre 125,5% – no caso de Dogecoin ($DOGE) – e 21% – no caso de Pepe Coin ($PEPE).

Já no que respeita a Bonk, o seu ponto mais alto foi em 4 de março, quando atingiu o valor de $0,00004547 por token, entretanto já corrigiu para quase metade desse valor.

Análise ao comportamento técnico de Bonk e perspetivas de futuro

Bonk surgiu como a grande promessa no espaço das meme coins para 2024. Qualquer novo projeto desta categoria que tenha uma comunidade de apoiantes expressiva nas redes deve ser acompanhado por investidores prospetivos. E é isso mesmo que rapidamente aconteceu a Bonk, ganhando alguns milhões em capitalização de mercado no espaço de semanas e começando a gerar entusiasmo nos primeiros meses de 2024.

O preço de referência de Bonk quando surgiu pela primeira vez no mercado, em dezembro de 2023, era de $0,000002380, curiosamente o mesmo valor a que está hoje a negociar, fazendo antecipar um reset que trará nova subida de preços.

De dezembro de 2023 a janeiro de 2024 o preço de Bonk corrigiu em cerca de 59%, o que expressa a enorme volatilidade típica das meme coins, mas que não assustou os frágeis de correção. O que isso permitiu foi que muitos investidores recomprassem Bonk a preço de saldo. Isto porque entre janeiro e fevereiro assistimos a um movimento de consolidação de preços de Bonk, que se manteve mais ou menos estável entre os seus altos e baixos, para depois ter um período de maior valorização.

Entre fevereiro e março, como já tivemos oportunidade de aludir, Bonk valorizou em torno de 370%, o que representou um momento de esperança para quem antecipava uma valorização hiperbólica neste token. Porém, repetiu o seu período de correção e consolidação que já tinha demonstrado em janeiro.

Em março, Bonk corrigira novamente em torno de 59%, sendo que atingiu novos mínimos em abril que no seu conjunto desde o ATH representou uma correção superior a 74%.

Atualmente Bonk está a recuperar preços, encontrando-se no seu patamar de valor inicial de $0,000002380 por token, o que significa mais 112% relativamente a abril.

Em resumo, uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos, que tem trazido visíveis preocupações aos seus investidores que queriam um comportamento explosivo de valorização mais determinado e assertivo.

Sealana vai ser a meme coin de referência da rede Solana? É o que muitos esperam

As meme coins da rede Solana estão a ganhar tanta atenção dos investidores de risco que muitos já esperam que venha a escalar a rede para patamares nunca antes atingidos. Há quem fale que, a médio prazo, Solana pode até substituir Ethereum no segundo lugar das redes mais capitalizadas, muito impulsionada pelas meme coins de sucesso que vai gerando.

Agora, é a vez da nova meme coin Sealana ($SEAL) ganhar destaque e atenção na internet e entre seguidores de comunidades como o Reddit. Esta nova meme coin segue a estética dos bonecos do South Park e, além de ser o meme perfeito para tornar-se viral na internet, já está a demonstrar ganhos importantes. Em poucos dias desde o lançamento da sua pré-venda, já reuniu mais de $250.000 em capital inicial.

De notar que o Sealana é uma reinterpretação de uma figura do South Park chamada Gamer Guy, também referido pelas outras personagens como “Fat Computer Nerd”. Foi uma figura que se popularizou no episódio em que o South Park aborda o jogo World of Warcraft, representando um dos gamers mais hardcores deste tipo de jogos, com os seus óculos garrafais e o aspeto desfigurado ao ponto de se confundir com uma foca.

A Sealana só agora iniciou a sua pré-venda, pelo que é possível aceder aos seus tokens a preços que poderão estar entre os mais baixos do mercado. Por cada 1 SOL (que os investidores devem ter carregado na sua wallet) é possível comprar 6.900 tokens de $SEAL. Os tokens serão libertos para as wallets dos investidores logo que a pré-venda termine, o que dará início à especulação e à possível de explosão de preços no mercado.

Há uma grande expectativa em torno de Sealana neste momento. Se repetirá o sucesso de outras meme coins congéneres? É o que iremos descobrir a muito breve prazo.

