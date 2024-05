Em atualização

Os sindicatos da GNR e da PSP voltam esta quarta-feira ao Ministério da Administração Interna para discutir o aumento dos suplementos destas forças de segurança. A proposta apresentada pela ministra Margarida Blasco na última reunião, que aconteceu a 2 de maio, não convenceu as associações sindicais, que decidiram entretanto apresentar uma contra-proposta, que inclui um aumento de cerca de 600 euros para todos. Os sindicatos da GNR têm encontro marcado para as 15h e, ao Observador, César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda (APG) admitiu que “se a reunião acabar cedo, é muito mau sinal”. “É sinal que não chegámos a bom porto”, acrescentou.

Seguem-se os representantes da PSP, às 17h, que esperam que o Ministério da Administração Interna tenha uma proposta melhor para apresentar. À porta do ministério onde decorrem as reuniões estão dezenas de polícias em protesto pelo aumento do valor dos suplementos.

Na última reunião, o Governo propôs, tanto para a PSP como para a GNR, aumentos de 12%, 9% e 7%, bem abaixo daquilo que tem sido pedido pelos sindicatos. No caso da GNR, a proposta prevê um aumento de 12% para oficiais, 9% para sargentos e 7% para guardas. Já para a PSP, o aumento será de 12% para os oficiais, 9% para os chefes e 7% para os agentes.

Este valor é calculado tendo como referência o ordenado do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP, que é fixado pela tabela remuneratória única e pela posição 86 — que corresponde a 5.216,22€. Isto significa que a proposta do Ministério da Administração Interna prevê um aumento de 625 euros (o valor é sempre bruto) para os oficiais, de 469 euros para sargentos e chefes e de 365 euros para guardas e agentes. Comparando com os valores aplicados às diferentes carreiras da PJ, a proposta fica muito abaixo nas posições mais baixas. É que o valor mais baixo de suplemento pago na PJ é de 664,63 euros, pago à carreira especial de segurança.