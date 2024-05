Depois de Klopp anunciar, o clube confirmou: Arne Slot é o novo treinador do Liverpool

De acordo com o The Guardian, o acordo entre Liverpool e Arne Slot está fechado há cerca de três semanas, mas o clube só quis anunciar o novo treinador depois do fim da Premier League, que aconteceu este domingo. Jürgen Klopp, aliás, antecipou-se e confirmou que seria o neerlandês a substituí-lo em pleno relvado de Anfield, enquanto se despedia dos adeptos ao fim de nove anos de ligação, entoando o cântico que normalmente lhe era dedicado já com o nome de Arne Slot.

O até aqui treinador do Feyenoord era o favorito da estrutura do Liverpool para suceder a Jürgen Klopp depois de Xabi Alonso, antigo jogador dos reds, ter garantido que ia ficar no Bayer Leverkusen após a conquista da Bundesliga. Rúben Amorim chegou a ser um nome a ter em conta na corrida, mas Arne Slot teve sempre a pole-position.

O neerlandês de 45 anos é natural de Bergentheim e também foi jogador, tendo passado por Zwolle, NAC Breda, Sparta Roterdão e PEC Zwolle antes de terminar a carreira em 2013. Entrou desde logo no staff do mesmo PEC Zwolle, tornando-se treinador das camadas jovens, e mudou-se depois para o Cambuur, onde foi adjunto de Marcel Keizer e Rob Maas. Tornou-se treinador interino na sequência do despedimento de Maas e foi recompensado pelos bons resultados com o cargo efetivo, chegando às meias-finais da Taça dos Países Baixos pela primeira vez na história do clube.

Mudou-se para o AZ Alkmaar em 2017, como adjunto de John van den Brom, e subiu novamente a treinador principal um ano depois. Saiu para o Feyenoord em 2021 e tornou-se um dos técnicos mais bem sucedidos da história recente dos neerlandeses: chegou à final da Liga Conferência em 2022, perdendo para a Roma de José Mourinho, conquistou o Campeonato em 2023 e venceu a Taça dos Países Baixos em 2024. Agora, assume o pesado legado de suceder a Jürgen Klopp em Anfield.