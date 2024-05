Esta quarta-feira olhamos para a saturação do turismo. Navios de cruzeiro cada vez mais gigantescos, voos charter cada vez mais frequentes, lugares remotos que mesmo assim já se encheram de turistas. Se no nosso planeta somos já oito mil milhões de seres humanos, será que o planeta suportaria oito mil milhões de turistas? Numa altura em que em alguns destinos turísticos se multiplicam manifestações de revolta contra aquilo que muitos designam como excesso de turismo, e quanto tantos protestam contra o que designam de gentrificação, mas num tempo também em que o turismo também se transformou na principal atividade económica à escala global, queremos debater no Contra Corrente se é preciso começar a pensar em limitar o turismo e o número de turistas. Será que o turismo é afinal uma ameaça ou uma galinha dos ovos de ouro?

