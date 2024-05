A Polícia Federal brasileira informou esta quarta-feira que deteve no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro uma cidadã portuguesa com 4,5 quilos de cocaína escondida numa cinta.

Segundo comunicado divulgado pela autoridade policial brasileira, a cidadã portuguesa, que não foi identificada, pretendia embarcar para Portugal num voo comercial.

A prisão ocorreu no fim da tarde de terça-feira, após polícias da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão realizarem uma fiscalização de rotina na qual identificaram a cinta suspeita presa ao corpo da mulher.

“Após a retirada do objeto e a deteção de conteúdo na parte interna da cinta, foi encontrado um pó branco que, submetido a narcoteste, positivou [registou resultado positivo] para cocaína”, tendo sido efetuada a detenção em flagrante, destaca-se no comunicado.

A portuguesa foi conduzida à esquadra para os procedimentos de rotina e encaminhada ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça. A mulher vai responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão no Brasil.