A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) identificou tentativas de interferência por parte da administração da Global Media na liberdade editorial da TSF, na sequência da reestruturação do grupo levada a cabo pela gestão nomeada por um fundo com sede nas Bahamas.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a ERC refere ter concluído o processo de averiguações sobre o impacto da reestruturação do Grupo Global Media sobre o pluralismo informativo e linhas editoriais. Neste processo, as diligências realizadas encontraram duas situações na TSF “suscetíveis de configurar uma tentativa de interferência ilegítima da administração da Global Media na liberdade e autonomia editoriais das respetivas direções de informação”, o que corresponde à violação da lei de imprensa.

Foi ainda verificado que a substituição do então responsável pela informação da TSF, Domingos Andrade, não foi acompanhado de consulta ao Conselho de Redação, violando a lei da rádio e o estatuto dos jornalistas. Também não terá sido assegurado o direito de participação das redações das revistas Evasões e Volta ao Mundo nas mudanças das respetivas direções.

Em consequência destas situações, a ERC abriu um procedimento de contraordenação à entidade proprietárias destes órgãos.

Os factos identificados remontam à gestão liderada por José Paulo Fafe que, por sua vez, foi nomeado pelo World Opportunity Fund (WOF) que entrou no capital da Global Media no ano passado. Já este ano, este fundo deixou de ter direitos acionistas na Global Media e a empresa proprietária da TSF foi vendida a um grupo de empresários. Domingos Andrade foi entretanto nomeado diretor-geral da rádio.

Domingos Andrade foi destituído em setembro do ano passado, tendo sido substituído por Rui Gomes e Rosália Amorim, como diretora de informação. Na sequência destas mudanças foi anunciado um plano de reestruturação que previa a saída de até 200 trabalhadores de todo o grupo que à data detinha o JN, o Jogo e o DN. O processo foi alvo de forte contestação, tendo sido ainda acompanhado pelo atraso no pagamento dos salários.

Na deliberação aprovada a 29 de maio, a ERC indica que estão em causa informações vindas a público sobre os efeitos da reestruturação nas empresas de comunicação social da Global Media e as consequências no exercício da atividade jornalística, em particular no pluralismo e na preservação das linhas editoriais dos órgãos do grupo.

Num documento de quase 50 páginas que resultou da audição de várias testemunhas e das intervenções públicas feitas entre o final do ano passado e o início deste ano, nomeadamente no Parlamento, o regulador descreve os efeitos da entrada do novo acionista e da gestão por ele nomeada.

A ERC já tinha suspendido os direitos de voto do fundo WOF por incumprimento da lei da transparência dos proprietários de órgãos de comunicação social. Foi ainda aberto um outro processo relativo à mudança de controlo acionista da rádio TSF que foi efetuada sem obter a autorização prévia do regulador da comunicação social.