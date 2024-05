Um homem atacou, com recurso a uma faca, várias pessoas que participavam numa manifestação de extrema-direita, na cidade de Mannheim, no sudoeste da Alemanha. O atacante foi travado pela polícia, que disparou contra ele, causando-lhe ferimentos. Os vídeos do local mostram civis a tentar dominar o agressor e este a esfaquear um agente da polícia. Um outro polícia acaba por disparar sobre o suspeito enquanto o agressor luta com outro homem, descreve o DW.

Foram registados três feridos em resultado do ataque com arma branca, segundo confirma a polícia local à Reuters e ao Bild, sem dar pormenores sobre a extensão dos ferimentos sofridos pelas pessoas reunidas na praça Marktplatz, no centro da cidade.

“Uma arma de fogo foi usada contra o agressor”, disse a polícia de Mannheim em comunicado. A agência de notícias confirmou que um helicóptero de resgate médico esteve no local.

Um livestream transmitido nas redes sociais pelo ativista anti-islâmico Michael Stuerzenberger mostra o momento em que o atacante se dirige aos membros do protesto com uma faca, atingindo várias pessoas. Stuerzenberger, que se descreve como um jornalista crítico do Islão, é membro de várias organizações anti-Islão de extrema-direita, incluindo o movimento PEGIDA, que realiza marchas regulares em cidades, especialmente no leste da Alemanha.