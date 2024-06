Em atualização

Pelo menos 15 pessoas com idades entre os 30 e os 86 anos ficaram feridas durante a tarde deste sábado depois de uma bancada de um pavilhão do Estádio Universitário de Lisboa ter desabado, avançou ao Observador fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O incidente decorreu durante um evento desportivo com jovens para assinalar o Dia Mundial da Criança, organizado pela Associação Infante de Sagres. Cinco vítimas foram assistidas no local e 10 foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria, três com ferimentos graves, um deles com a clavícula partida.

Os feridos são maioritariamente familiares que estavam a assistir ao evento.

Em declarações às televisões no local, Manuel Nogueira, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, disse que, na véspera do evento, o local tinha sido inspecionado.

O alerta foi dado pelas 15h45, tendo os Sapadores acorrido ao local com três viaturas, a par de elementos dos Bombeiros de Sacavém.