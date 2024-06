O vice-presidente do IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), Bernardo Santos e Sousa, foi nomeado diretor executivo do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem.

A nomeação foi anunciada esta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social e implica a cessação do exercício do cargo de vice-presidente do IEFP, um afastamento que tinha sido noticiado pelo Jornal de Negócios e confirmado pelo Observador. Até esta sexta-feira o ministério não fez qualquer comentário.

O ex-vice-presidente do IFEP tinha sido nomeado a 12 de junho de 2023 e sai do cargo pouco antes do prazo de 12 meses que lhe poderia dar direito a uma indemnização. O plano que vai dirigir é um programa gerido no quadro do próprio IEFP.

Com esta nomeação, assinada em despacho pelo secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, cessa funções a anterior diretora, Sara Ramos, que “estava em acumulação e agora regressa à atividade docente. O Governo pretende “relançar o programa Garantia Jovem, em concretização da aposta que faz, e que consta do seu programa, de apoiar os jovens na procura de emprego e na consolidação de um projeto de vida em Portugal”.

Este programa foi lançado em 2013 com o objetivo dar aos jovens, o mais rapidamente possível, uma oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho, com vista a combater a inatividade e o desemprego. Destina-se a apoiar jovens até aos 19 anos (inclusive), que não estão nem a trabalhar nem inseridos no sistema educativo e formativo.

A escolha de Bernardo Santos e Sousa para dirigir este projeto é justificada “pelas suas competências académicas e profissionais adequadas para desempenhar a função”. Licenciado em economia com um MBA executivo, Bernardo Santos e Sousa foi coordenador da Estrutura de Missão para a Igualdade de Género, coordenou o Pilar da Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas na Estrutura de Missão Portugal Digital.