Dos três jogos de preparação para o Campeonato da Europa, contra Finlândia, Croácia e Irlanda, Portugal sabia que um era mais importante do que os outros. Este sábado, no Estádio Nacional do Jamor, a Seleção recebia uma Croácia que ficou em terceiro lugar no último Mundial, que foi vice-campeã mundial em 2018 e que também vai estar no Euro 2024. Ou seja, Portugal tinha o último grande teste antes de correr atrás do sonho.

A equipa de Roberto Martínez defrontava a Croácia dias depois de vencer a Finlândia em Alvalade, num jogo onde foi claramente superior mas ainda tremeu na segunda parte com dois golos sofridos em cinco minutos, e procurava carimbar um triunfo que seria obviamente motivador. Pelo meio, regressava ao Jamor mais de dez anos depois, já que a última vez que a Seleção tinha atuado no Estádio Nacional datava já de maio de 2014, ainda com Paulo Bento como selecionador e na preparação para o Mundial do Brasil.

Portugal-Croácia, 1-2
Jogo de preparação para o Euro 2024
Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras
Árbitro: Harm Osmers (Alemanha)
Treinador: Roberto Martínez
Treinador: Zlatko Dalić
Golos: Luka Modric (gp, 8′), Diogo Jota (48′), Ante Budimir (56′)

“Todos os adversários são complicados. A Croácia é um adversário diferente porque gosta de ter bola, tem um estilo claro, com jogador como Modric, Kovacic e Brozovic, que dão esse estilo próprio. Quando não estão no relvado, os outros jogam de forma parecida. A estabilidade do treinador, que está a fazer um trabalho fantástico, faz com que a Croácia seja um adversário competitivo e diferente do que tivemos até ao momento. O adversário é para mostrar o nosso nível, precisamos de trabalhar as nossas ligações, é importante defendermos bem sem bola”, explicou o selecionador nacional na antevisão da partida.

Assim, e sublinhando precisamente a ideia de este ser o teste mais exigente da preparação para o Euro 2024, Roberto Martínez mudava praticamente meia equipa face ao jogo contra a Finlândia e só mantinha Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha e João Palhinha. Os médios do Fulham e do PSG tinham a companhia de Bruno Fernandes no meio-campo, enquanto que João Félix e Bernardo apareciam no apoio a Gonçalo Ramos, e Cristiano Ronaldo, Pepe e Rúben Neves ainda ficavam de fora. Do outro lado, Zlatko Dalić tinha Kovacic, Brozovic e Modric no onze inicial.

Portugal começou o jogo a procurar ter posse de bola, instalando-se no meio-campo da Croácia e explorando essencialmente a profundidade que Diogo Dalot poderia oferecer no corredor direito. Ainda assim, dentro dos 10 minutos iniciais, a lógica do jogo acabou por alterar-se: Vitinha fez falta sobre Kovacic na área de Diogo Costa e Modric, na conversão da grande penalidade, abriu o marcador (8′).

Os croatas poderiam ter aumentado a vantagem logo nos minutos seguintes, com o mesmo Modric a rematar ao lado (11′) e Majer a obrigar Diogo Costa a uma boa defesa (13′), e Portugal não tinha a capacidade de reagir ao golo sofrido. A Seleção estava lenta, com muitos jogadores a atuar a passo e sem controlo das ocorrências no meio-campo, e o trio ofensivo não recuava para ajudar nas transições e tarefas defensivas — ou seja, as coberturas não surgiam da melhor maneira e Gvardiol, essencialmente, aparecia muito solto do lado esquerdo.

Foi precisamente Gvardiol que poderia ter marcado ainda antes da meia-hora, com um remate cruzado já na área que passou ao lado da baliza (21′), e a Croácia tinha o jogo completamente controlado. O central do Manchester City ainda teve um pontapé à malha lateral (35′) e um cabeceamento que passou por cima (35′), assim como Kramaric e Budimir também desperdiçaram uma oportunidade clamorosa (42′), e o melhor que Portugal conseguiu fazer na primeira parte foi um remate de Bruno Fernandes que falhou o alvo já nos descontos (45+2′).

Ao intervalo, Portugal estava a realizar uma das piores exibições da era Roberto Martínez e não tinha causado nenhum susto à Croácia, que só estava a vencer apenas pela margem mínima por ineficácia própria. A Seleção precisava de acelerar, de controlar o meio-campo e de reagir de melhor forma à perda da bola, para além de que a passividade defensiva com que abordava os lances era manifestamente alarmante.

Roberto Martínez mexeu logo ao intervalo e trocou quatro elementos, lançando Nélson Semedo e João Cancelo nos corredores e apostando em Rafael Leão e Diogo Jota no ataque, e Portugal não demorou cinco minutos a empatar. Bernardo soltou Semedo na direita, o lateral conduziu praticamente até à linha de fundo e cruzou rasteiro para a área, onde Jota apareceu a desviar para marcar (48′).

A Seleção apresentava-se num plano muito superior, com Rafael Leão a oferecer uma largura que nunca tinha aparecido durante a primeira parte, e Zlatko Dalić procurou conter o ímpeto adversário com uma tripla substituição ainda antes da hora de jogo. Palhinha recuava mais do que tinha acontecido até ao intervalo, aparecendo muitas vezes entre os centrais, e Portugal não só parecia ter mais espaço para jogar como beneficiava de um Vitinha bem mais solto para criar.

O destino do jogo, porém, não estava com a Seleção. Num momento em que Portugal estava completamente por cima, Pasalic rematou de fora de área e acertou na trave, já depois de um desvio de Diogo Costa, e Budimir aproveitou a passividade portuguesa para cabecear e marcar na recarga (56′). A equipa de Roberto Martínez reagiu de forma diferente, ainda que nunca com enorme intensidade, e Bruno Fernandes ficou muito perto de empatar novamente com um remate forte que passou ao lado (65′), para além das oportunidades consecutivas de Bernardo Vitinha e Rúben Dias (68′).

Roberto Martínez ainda lançou Pedro Neto à entrada para os últimos 20 minutos, com o avançado do Wolverhampton a ter ainda um remate à figura do guarda-redes (74′), mas já nada mudou até ao fim. Portugal perdeu com a Croácia no Jamor e sofreu a segunda derrota da era Roberto Martínez, para além da primeira derrota de sempre contra os croatas, e escorregou na preparação para o Euro 2024. Se era preciso um aviso para colocar os pés na terra, o simulacro está feito e os alarmes estão todos a tocar na Seleção Nacional — até porque a jogar assim, no Campeonato da Europa, os objetivos ficam bem mais difíceis de alcançar.