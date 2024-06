Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, solidarizou-se esta terça-feira com o povo palestiniano, apelando ao acesso da assistência humanitária à população, ao intervir na Conferência Internacional sobre a Resposta Humanitária Urgente para Gaza, na Jordânia.

Na minha intervenção solidarizei-me com o povo da Palestina e pedi acesso e assistência humanitária sem impedimento ao povo e território palestino”, afirmou o chefe de Estado moçambicano.

“Reiterei igualmente o nosso convite a Israel para pôr fim às atrocidades e todas as hostilidades cometidas contra pessoas inocentes e colocando Moçambique na disponibilidade de dar o seu contributo para garantir a resolução deste longo conflito através do diálogo entre as partes”, disse ainda.

De acordo com informação da Presidência da República de Moçambique, Filipe Nyusi participa nesta conferência, que está a decorrer no sudoeste da Jordânia, na região do mar Morto, a convite do rei da Jordânia, Abdullah II ibn Al Hussein, do Presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A conferência, explica ainda, visa “mobilizar a comunidade internacional” para uma “resposta urgente e coletiva, coordenada, expedita, simplificada e célere na prestação de assistência humanitária”, face “à catástrofe humanitária que assola as populações da faixa de Gaza e de outras regiões afetadas pelo conflito israelo-palestiniano”, que decorre há mais de oito meses.