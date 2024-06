Em atualização

Um incêndio, que deflagrou esta tarde na localidade de Messejana, concelho de Aljustrel (distrito de Beja), está a avançar com “grande intensidade” e tem três frentes ativas, avançou à Rádio Observador fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O incêndio está a consumir uma zona de “mata, pasto e eucaliptos” e evoluía com grande intensidade pelas 19 horas deste domingo. No local estão 155 operacionais, 47 meios terrestres e sete meios aéreos, de acordo com a mais recente atualização no site da Proteção Civil.

Para já, não há feridos a registar nem habitações em risco.

No entanto, o incêndio está a afetar a circulação rodoviária. A A2 está cortada nos dois sentidos, bem como a estrada nacional 263.