Um erro logo aos dois minutos. Outro aos 54. António Silva teve uma estreia a titular no Euro para esquecer. Porque a falha no arranque da partida com a Geórgia, foi dos seus pés que saiu a bola que valeria o 1-0 aos georgianos. E depois a meio da segunda parte, foi uma falta sua na grande área que valeu o penálti do 2-0 da derrota para Portugal.

O defesa cometeu penálti sobre Lochoshvili e, após consultar as imagens, o árbitro suíço, Schärer assinalou o castigo máximo. Mikautadze voltou a assumir a cobrança de um castigo máximo e não desperdiça, tornando-se no melhor marcador do Europeu até ao momento.

Logo aos 2 minutos, o jogo não podia começar da pior forma para Portugal: António Silva perder a bola, que sobrou para o mesmo Mikautadze, que conduziu o ataque e isolou Kvaratskhelia. Este, na cara de Diogo Costa, atirou para o fundo da baliza e fez o 1-0 para os georgianos.

Para Portugal, o lance mais perigoso foi de Ronaldo. O capitão testou Mamardashvili com um dos seus famosos livres, de longe, da zona frontal. A bola saiu com força, mas o guarda-redes georgiano conseguiu defender para canto. A bola terá alcançado entre os 110 e os 130 km/hora e foi rematada de uma distância de 27 metros. De nada valeu aquele disparo aos 17 minutos, nem os que se seguiram, porque a vantagem da Geórgia se manteve ao intervalo e depois até aumentou.

Powerful strike! #Cristiano #Ronaldo's long-distance free kick reached a speed of 130 km/h, from a distance of 30 meters, with a spin rate of 1 rps.@Cristiano pic.twitter.com/TOGtFxsfQg — SportsCC #EURO2024 #USA2024 #sports #Paris2024 (@SportsCCAi) June 26, 2024

Ronaldo ainda teria outra grande oportunidade na segunda parte, mas não passou disso mesmo.