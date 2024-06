“Estou um pouco nervoso. Sempre sonhei em jogar contra Cristiano Ronaldo”, declarou, na antevisão ao jogo entre a Geórgia e Portugal aquele que foi o homem do jogo, Khvicha Kvaratskhelia. “Espero conseguir a camisola de Ronaldo”, declarou. Mas a história começou bem antes. Tinha Kvaratskhelia 12 anos, Ronaldo 28 anos.

Em 2013, Cristiano Ronaldo foi uma das presenças na cerimónia de inauguração da academia de futebol do Dinamo Tbilisi. Nessa ocasião foi tirada uma fotografia com várias crianças que se inscreveram na academia. Onze desses miúdos estão, agora, na seleção da Geórgia e jogaram contra CR7. Kvaratskhelia era uma das crianças. Mas no grupo estava também aquele que está, nesta fase, como o guarda-redes com mais defesas (20). Giorgi Mamardashvili está à frente nessa tabela.

Era também uma das crianças que recebeu Cristiano Ronaldo. A história está a ser recordada nas redes sociais.

In 2013, Cristiano opened a football academy in Georgia, and one of the children who registered was Kvaratskhelia. Today, they meet again, and Kvaratskhelia scored in the first minute vs Portugal. Surreal. pic.twitter.com/E5k9NKWebb — Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 26, 2024

Kvaratskhelia nunca escondeu a sua admiração por Ronaldo. “Já não está a jogar na Europa mas está no nosso grupo e às vezes os sonhos tornam-se realidade”, dizia o jogador do Nápoles na antevisão do jogo. Ao fim de 90 minutos do encontro entre Portugal e a Geórgia, depois de um golo de Kvaratskhelia e outro de Mikautadze que é, no final da fase de grupos, o melhor marcador do Euro 2024, e de ter sido eleito o homem do jogo, o avançado concretizou outro sonho.

Conforme partilhou nas redes sociais, conseguiu a desejada camisola do número 7 da seleção nacional. E, juntamente, com o troféu para melhor jogador (na partida), escreveu: “sonhos” (“dreams”). Junta-se o sonho da Geórgia que vai jogar, pela primeira vez, os oitavos de final de um europeu. Enfrentará Espanha. Kvaratskhelia tem hoje 23 anos, Ronaldo 39.

Kvaratskhelia received Cristiano Ronaldo’s shirt after the game. ❤️ pic.twitter.com/N3E05kvHHY — TC (@totalcristiano) June 26, 2024

A jogar no clube onde esteve um dos maiores

Kvaratskhelia joga no Nápoles. O Transfermakt avalia o jogador em 80 milhões de euros. O seu futuro futebolístico está sob dúvida e esta semana, na conferência de imprensa, os jornalistas insistiram, mas o jogador não quis falar do clube, apenas na seleção.

O Nápoles ficou, na Serie A, no 10.º lugar. Ficará fora, na próxima época, das competições europeias. O jogador é dos que tem, segundo a imprensa internacional, dos mais baixos salários do clube transalpino, serão 1,2 milhões. Foi noticiado que o Nápoles estaria disponível para aumentar o valor, mas a renovação do contrato — que está em vigor até 2027 — não sai. O seu futuro no estádio Diego Armando Maradona é incerto. Tem sido noticiado o interesse do Paris Saint-Germain (PSG). As dúvidas adensaram-se depois do agente do ala, Mamuka Jugeli, ter admitido a saída do jogador este verão: “A prioridade é um clube que esteja na Champions League”. O pai do jogador também, segundo o La Gazzetta dello Sport, declarou que “não quero que ele fique em Nápoles, no ano passado mudaram três vezes de treinador e é difícil jogar assim.”

Na próxima época, novo treinador. Antonio Conte assume os comandos do clube que viu jogar (e idolatrar) Maradona. Não é por acaso que Kvaratskhelia é apelidado pelos adeptos de Kvaradona. Ajudou a conquistar o campeonato na época passada, um feito que não conseguia há 33 anos. Já na Geórgia fala-se no Messi georgiano. Mas foi de Ronaldo que quis a camisola.

A saída do Nápoles pode vir a ser mais um capítulo na sua história de transferências.

Ainda que Conte, na conferência de imprensa dada esta semana, tenha garantido: “Vetei as saídas do Khvicha e do Di Lorenzo. São jogadores fundamentais para mim e fui muito claro neste assunto com o presidente. Também o Lobotka e o Zambo Anguissa vão continuar connosco”, deixando aberto, na mesma declaração, a possibilidade de saída do nigeriano Victor Osimhen. A isto já Kvaradona respondeu: “Respeito Conte, é um dos melhores treinadores. Também respeito o Nápoles. Amo o Nápoles”, mas sobre o futuro só depois do Euro.