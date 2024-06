Para conceber e produzir carros de sonho, capazes de debitar 1800 cv, superar alegremente os 445 km/h e ir de 0-100 km/h em somente 2 segundos, a Bugatti não necessita da ajuda alguma. Mas o construtor francês gosta de acompanhar os seus hiperdesportivos com relógios igualmente sofisticados (e caros) e alguns dos melhores e mais complexos são fabricados pela Jacob & Co, uma reputada empresa joalheira e relojoeira norte-americana que se especializou em turbilhões, o maquinismo mais complexo utilizado pelos relógios analógicos.

Depois de já ter recorrido à Jacob & Co em 2020, para produzir o Bugatti Chiron Tourbillon, que comercializou por 260.000€ a unidade, o construtor fundado em 1909 por Ettore Bugatti regressou ao contacto com a relojoeira para produzir um novo turbilhão. Desta vez, chama-lhe apenas Bugatti Tourbillon, precisamente a denominação do mais recente hiperdesportivo da marca. Os contactos para a concepção do novo relógio de pulso arrancaram em 2022, tanto mais que a Bugatti pretendia que o Tourbillon (relógio) reproduzisse a forma restilizada da grelha da marca, além do painel de instrumentos e, como não podia deixar de ser, uma referência ao novo motor V16.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Bugatti Tourbillon fabricado pela Jacob & Co 3 fotos

Com uma caixa em titânio e “vidro” em safira, o relógio possui um conjunto de três mostradores redondos cuja leitura exige alguma prática. Sob estes surge um bloco de motor com 16 cilindros em V esculpido em safira, na realidade um óxido de alumínio em estado puro perfeitamente cristalino. Dentro dele funcionam 16 pistões (igualmente em titânio), as respectivas bielas e a cambota que transforma o movimento alternado dos êmbolos em circular. E este motor “trabalha”, pois basta que seja pressionado o botão na roda de coroa para que o V16 entre em acção durante 20 segundos.

Composto por 557 pequenas peças, o Bugatti Tourbillon de pulso terá direito à manufactura de somente 250 unidades, sendo que, entre elas, há uma série especial em titânio preto proposta por 317.000€, de acordo com a Forbes.