De um lado, a equipa que todos convenceu de que é candidata à conquista do Europeu. Do outro, a equipa que teve de recorrer aos pontos da qualificação para garantir o segundo lugar do grupo. Alemanha e Dinamarca cruzavam-se em Dortmund no segundo jogo dos oitavos de final do Euro 2024 — e já sabiam que o eventual adversário seguinte, nos quartos de final, poderia ser Espanha.

Na antevisão, Julian Nagelsmann lembrou a “organização” dinamarquesa. “Têm fases em que são muito agressivos defensivamente, mas depois também conseguem completar ataques ao primeiro toque”, explicou o selecionador alemão, que somou duas vitórias e um empate na fase de grupos. Já Kasper Hjulmand sublinhou que a Alemanha é “favorita”. “Tivemos azar por jogar já com eles. Têm qualidade e talento e mostraram isso mesmo nos primeiros três jogos”, atirou o selecionador dinamarquês, que vinha de três empates em três partidas.

Na Alemanha, Nagelsmann surpreendia e deixava Florian Wirtz no banco, apostando em Leroy Sané para além de manter a titularidade de Kai Havertz, sendo que a imprensa alemã tinha adiantado que o treinador podia apostar em Füllkrug de início. Na Dinamarca, a grande novidade era Andreas Skov Olsen, que aparecia no lugar que tem sido de Jonas Wind, com Morten Hjulmand a ser a grande baixa por castigo.

Numa primeira parte que terminou sem golos, a Alemanha começou muito melhor e dominou os 20 minutos iniciais, com Schlotterbeck a colocar mesmo a bola no fundo da baliza, mas o golo a ser anulado por falta de Gündoğan sobre Schmeichel (4′). Kimmich também assustou, com um pontapé de fora de área que o guarda-redes dinamarquês parou (7′), e os escandivanos só começaram a acordar a partir do quarto de hora.

Eriksen foi o primeiro a causar perigo junto da baliza de Neuer, surgindo a rematar para uma interceção crucial de Rüdiger (21′), mas tudo parou pouco depois. A cerca de 10 minutos do intervalo, uma enorme tempestade passou por Dortmund e a intensa chuva, o intenso granizo e a intensa trovoada obrigaram o árbitro da partida a interromper o jogo. As equipas recolheram aos balneários, por lá ficaram durante cerca de 15 minutos e só quando a chuva deu tréguas é que o encontro recomeçou, sem que o marcador tenha mexido até ao fim da primeira parte.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e, tal como tinha acontecido na primeira parte, houve um golo anulado logo nos primeiros instantes, com Joachim Andersen a marcar e o lance a ser invalidado por um fora de jogo milimétrico de Vestergaard. Pouco depois, o mesmo Joachim Andersen foi do céu ao inferno: fez penálti, por mão na bola, e viu Kai Havertz converter a grande penalidade para abrir o marcador (53′).

Julian Nagelsmann mexeu já depois da hora de jogo, consolidando a equipa com as entradas de Emre Can e Füllkrug, e a Alemanha conseguiu aumentar a vantagem a pouco mais de 20 minutos do fim. Passe longo de Schlotterbeck, Jamal Musiala dominou e aproveitou o facto de Schmeichel ter ficado na baliza para avançar e atirar cruzado (68′). Kasper Schmeichel fez as primeiras substituições logo depois, lançando Nørgaard e Poulsen, mas já nada mudou até ao fim, com Florian Wirtz a ter ainda um golo anulado nos descontos (90+1′).

A Alemanha venceu a Dinamarca e está nos quartos de final do Euro 2024, onde vai defrontar Espanha ou Geórgia. Os dinamarqueses ficam pelo caminho depois de terem chegado às meias-finais há três anos e confirmam os sinais de preocupação que tinham sido perceptíveis na fase de grupos.

O joker

Nico Schlotterbeck. O central do Borussia Dortmund, uma das figuras da equipa que chegou à final da Liga dos Campeões, é um dos titulares cativos de Julian Nageslmann e já se percebeu porquê: marcou um golo, que acabou anulado, teve uma oportunidade clara para fazer outro e assinou uma assistência perfeita para Jamal Musiala, com um passe longo delicioso.

A pérola

Como não? Jamal Musiala é o futuro do futebol alemão e de grande parte do futebol europeu e continua a mostrar-se em bom plano no Euro 2024, chegando ao terceiro golo na competição — igualando o georgiano Mikautadze no topo da lista dos melhores marcadores — e assinando o xeque-mate no apuramento da equipa de Julian Nagelsmann. Aos 21 anos, é já uma das referências da Alemanha, com importância na movimentação ofensiva e um acerto acima da média nas tarefas defensivas.

A sentença

A Alemanha venceu a Dinamarca e está nos quartos de final do Euro 2024, marcando encontro com Espanha ou Geórgia, que se defrontam este domingo. Já os dinamarqueses ficam pelo caminho logo nos oitavos de final depois de, na última edição e há três anos, terem chegado às meias-finais da competição.

